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YÖK'ten görevden ihraçlar için önemli düzenleme

YÖK'ten görevden ihraçlar için önemli düzenleme

YÖK, üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirledi.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 16:04 - Güncelleme: 05-08-2018 16:04

YÖK'ün üniversitelere gönderdiği genelgeye göre, hakkında ihraç teklifi verilen kişiye, gerekli açıklamaları yapması ve kendisini savunabilmesi için 7 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilecek, savunma hakkı tam ve eksiksiz kullandırılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirledi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 7145 sayılı Kanun çerçevesinde çalışmaların yapıldığı belirtildi. 

Bu kapsamda Kurulun, üniversiteler tarafından gönderilecek kamu görevinden çıkarma teklifleri ile ilgili usul ve esasları belirlediği bildirilen açıklamada, üniversitelere gönderilen genelgenin içeriği paylaşıldı. 

KOMİSYON TARAFINDAN HAZIRLANACAK
Buna göre, kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek olan dosya, üniversiterektörlüğünce görevlendirilecek bir komisyon tarafından hazırlanacak. Bu komisyonun teşkilinde, komisyon üyelerinin, hakkında çıkarma teklifinde bulunulan şahısla geçmişte herhangi bir husumete konu ilişkilerinin olmaması, haklarında daha önce herhangi bir disiplin cezası verilmemiş olması, idari tecrübesi olanlara öncelik verilmesi ve hakkında inceleme yapılan akademik personelden daha üst veya denk unvana sahip olmaları gibi hususlar gözetilecek. Kamu görevinden çıkarma teklifine esas teşkil edecek dosyanın hazırlanmasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/A maddesindeki usule ilişkin hükümler esas alınacak.

SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLECEK
Çıkarma teklifi, hukuki nitelikte somut bilgi, belge ve bulgu ile temellendirilecek. Dosyada yer alan bilgi, belge ve bulgu ile ilgili olarak, hakkında dosya tanzim edilene gerekli açıklamaları yapması ve kendisini savunabilmesi için 7 günden az olmamak üzere makul bir süre verilecek. Savunma hakkı tam ve eksiksiz olarak kullandırılacak.

YÖNETİM KURULUNDA KARARA BAĞLANACAK
Hakkında dosya tanzim edilenin savunmasının ilgili komisyonca kabul görmemesi halinde, bunun komisyon raporunda gerekçelendirilmesi ve komisyon görüşünün oluşmasına dayanak gösterilen delillerin zikredilmesine özen gösterilecek. Çıkarma teklifine esas komisyon raporu, mutlaka üniversite yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanacak. Rektörün, ilgili personelin çıkarılması yönündeki kanaatinin, teklife esas olmak üzere "açıkça" belirtilmesi ve teklife esas dosyanın, bir dizi pusulasına bağlanarak YÖK'e gönderilmesi gerekecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • salhor 05 Ağustos 2018 16:47 "Sayın başbakanımız abilik müessesesinin faziletlerini bilmiyor. Mesela beni abiler yetiştirdi" diyen adam, şu anda rektör. Muhbirler prof. oldu, dekan oldu. Şahidlerin alayı tutarsız ve hain. Benim damadım böylece yandı. 20 ay hapis, adına tutukluluk da dense mahbus; buyurun cenaze namazına! Çocuğunu Samanyolu'nda okutan adam, hoca ayıkladı. Ya hû, insan çıldırır. Üstelik cemaat denilen dönemde bile damadım bunlardan tiksinirdi. Bırakın FETÖ dendiği dönemi. Herkese küstük. Herkese. Başta MHP'ye. Çünkü sahiplenmedi. İyi ki ölüm var, mîzân var; "ORADA HİÇ KİMSEYE HAKSIZLIK EDİLMEYECEK" ilâhî hükmü var. O GÜN'ü bekliyoruz. Dünyâ işte böyle bir yermiş. Allâh'ı rivâyet olarak bile bilmeyenler, abdestli-abdestsiz namaz kılanlar, yalancı şahidlikten korkmazlarmış. "Verdim K'un adını da anasını satayım" diyen adam, müftehir gezermiş. Dünya onların olsun bakalım.

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