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YÖKDİL sınavı 2019 ne zaman başvurusu ne zaman?

YÖKDİL sınavı 2019 ne zaman başvurusu ne zaman?

2019 YÖKDİL sınavı ne zaman sorusu öğrencilerin gündeminde. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), başvuru tarihlerine az bir zaman kaldı. 2019 yılında YÖKDİL sınavı başvuruları 30 Ocak'ta başlayacak. YÖKDİL sınavı ise 10 Mart'ta tek oturumla yapılacak. 2018 YÖKDİL başvuruları ise "yokdil.yok.gov.tr adresinden yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 16:00 - Güncelleme: 15-01-2019 16:00

Anadolu Üniversitesi tarafından 2019 YÖKDİL sınavı ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), başvuru tarihlerine artık az bir zaman kaldı. 2019 yılında YÖKDİL sınavı 10 Mart'ta tek oturumla yapılacak. YÖKDİL başvurusu 30 Ocak'ta başlayacak- 8 Şubat'ta sona erecek. 

YÖKDİL NE ZAMAN:  YDS ayarında olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavlarını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi, sınava dair açıklamalarda bulundu. Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) sınavları üzerinden Anadolu Üniversitesi, başvuruların 30 Ocak-8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılabileceğini açıkladı. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava, "yokdil.yok.gov.tr" adresinden başvurulabilecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN: Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

HANGİ ALANLARDA YAPILACAK: Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

KİMLER KATILABİLECEK: YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİ OLACAK: Bu sınava yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

SINAVIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR OLACAK: YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi YDS ile eşdeğer olacak. Adaylar her iki sınava da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği olacaktır.

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