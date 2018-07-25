YÖKDİL sınav tarihi ne zaman 2018 5. YÖKDİL sınav başvurusu

YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak, 2018 5. YÖKDİL sınav başvuru tarihi ne zaman araştırmaları binlerce kişinin gündeminde. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı hakkında en son bilgiyi YÖK Başkanı Yekta Saraç verdi. YÖKDİL sınavı 22 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak. YÖKDİL sınavı için başvurular ise 8-17 Ağustos arasında online ortamda http://yokdil.yok.gov.tr adresinde yapılacak.

Peki YÖKDİL sınav başvuru ücreti kaç para olacak ve hangi bankalara yatırılacak? Bu konu hakkında henüz net bir açıklama yok. İlerleyen günlerde başvuru ücreti hakkında net bilginin açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL BAŞVURUSU: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı hakkında en güncel bilgileri YÖK Başkanı Yekta Saraç, resmi Twitter hesabından açıkladı. Saraç konuya ilişkin “Alana özgü” tek yabancı dil sınavı niteliğinde Yeni YÖK'ün bir projesi olan YÖKDİL Sınavının beşincisi 22 Eylül 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Beşinci YÖKDİL Sınavının başvuruları 08-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, elektronik ortamda http://yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.Öğrenci ve akademisyen dostu Yeni YÖK” olarak gerçekleştireceğimiz Beşinci YÖKDİL Sınavının akademisyenlerimize hayırlı olmasını dileriz.” dedİ.

KİMLER KATILACAK: Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirilecek sınavın İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacağı duyurulan açıklamada, "5'inci YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir." ifadelerine yer verildi.