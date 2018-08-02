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YÖK atlas tercih robotu 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları 2018

YÖK atlas tercih robotu 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları 2018

YKS sonuç puanına göre tercih yapma işlemleri 7 Ağustos'ta başlıyor. Milyonlarca öğrenci ise puanına göre en iyi tercihi yapma telaşında. Öğrencilerin tercih sıralamasında kolaylık sağlamak amacıyla erişime açılan YÖK atlas tercih robotu 4 yıllık önlisans bölümleri üniversitelerin tavan ve tavan puanları haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 11:40 - Güncelleme: 02-08-2018 11:40

2018 YKS sonuçlarına bakıp puan durumunu öğrenen öğrenciler şu günlerde büyük heyecan ve stres altında. Bu sene ilk kez uygulanan YKS sınavı kafaları karıştırdı. YKS puanına göre en doğru üniversite tercihini yapmak isteyen adaylar için YÖK atlas robotunu erişime açtı. Peki YÖK atlas robotu nasıl çalışıyor, nasıl tercih sıralaması yapıyor?

YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapmanızı sağlıyor. 

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR: YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

Önlisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YGS-LYS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.

2017 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin YGS/LYS testlerinde yaptıkları Net Ortalamaları burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur. Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Ortalama net değerleri doğrudan 2017'de lisans/önlisans programlarına yerleşenlerin YGS/LYS'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.

2018 YKS TERCİH KILAVUZU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ortalama değerlerin kullanılmasındaki amaç, üniversite adaylarına hedef koyarken emniyet payı kalacak şekilde yol göstermektir. Net ortalamaları hesaplanırken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşenlerin, önlisans programlarında ise YGS puanı ile yerleşenlerin netleri dikkate alınmıştır (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında)

Mezun Başarı Atlasında, 2017 Tercih Kılavuzu’nda yer alan lisans programlarından mezun olanların merkezi uzmanlık sınavlarında gösterdikleri başarıyı görün değerlendirin. Sadece girdi değil, çıktı kalitesini de sınayın…

Mezunların KPSS-1, KPSS-2, KPSS-3, TUS-1, TUS-2, TUS-KP, AP-AYB sınav başarılarını değerlendirebilirsiniz.

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