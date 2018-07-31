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YKS tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli ?

YKS tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli ?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih yaparken nelere dikkat etmeli ? Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenlerin başında öğrencinin gideceği bölümde görev yapan hocaların CV'lerinin incelemesi geliyor.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 19:00 - Güncelleme: 31-07-2018 19:00

Bildiğiniz üzere  TYT, AYT, YDT basamaklarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na(YKS) bu yıl ilk kez uygulandı. Sınava başvuran 2 buçuk milyon öğrenci 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde ter dökmüştü. Milyonlarca öğrencinin büyük bir merakla beklediği sınav sonuçları bugün açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için tercih maratonu başladı. Üniversite tercih kılavuzuna göre adaylar 7-14 Ağustos'ta tercih yapacaklar. Öğrencilere doğru tercih yapmaları için tavsiyelerde bulunan Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, öncelikle adayların bilgi sahibi olup, işveren edasıyla araştırma yapmaları gerektiğini söyledi.

"HOCALARIN CV'Sİ ÇOK ÖNEMLİ": Öğrencinin gideceği bölüme karar vermesinin ardından yapması gereken ilk şeyin o bölümün internetten sayfasına girip hocaların CV'sine bakması olduğunu belirten Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, "Her öğretim üyesinin CV'lerine teker teker incelesinler. Öğretim üyesi doktorasını nerede yaptı? Hangi okullarda okudu? Hala aktif olarak araştırma yapmaya devam ediyor mu? Projeleri var mı? Bunlar önemli çünkü hocalar hala aktif araştırmaya devam ediyorsa günümüzün yeniliklerini derslerine aktarabileceklerdir. Araştırmada aktif bir hoca, öğrencisine yenilikleri aktarabilecek hoca demektir, CV'nin önemi burada. İkincisi o hoca kaç öğrenci yetiştirmiş, CV'sinde yazması lazım. Yetiştirdiği öğrenciler hocanın öğrenci sever bir hoca olduğunu da gösterir" diye konuştu."HOCALAR YILLARCA AYNI DERSİ VERMEMELİ": Üniversite hocasının ders vermenin dışında araştırma yapmak zorunda olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, "Akademik titr araştırmayla beraber verilir. O nedenle öğrenci mutlaka hocanın CV'sine bakarak araştırmada aktif olup, olmadığını görmeli. Verdiği derslere bakarak, yıllardır aynı dersleri verip, vermediğini görmeli. Hocanın ne kadar meraklı olduğu, ne kadar farklı ders verdiğiyle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

"FARKLI OLMAK GEREKİYOR": Üniversitede araştırma yapılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, "Bütün lisans öğrencilerinin akıllarında tutmaları gereken şu, dünya üzerinde on binlerce üniversite var. Herkes bu okullardan mezun oluyor. Bu mezunlar arasında fark yaratmak gerekiyor. Bu fark derslerden alınan notlarla gelmeyecek, fark 4 yıl üniversitede okurken ders almaktan başka ne yaptın sorusuna vereceği cevapla gelecek" dedi.

"Üniversiteyi liseden farklı kılan şeyin araştırma yapılmasıdır" diyen Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, lisans öğrencisinin bu araştırmalara dahil olması durumunda 4 yılın sonunda elde edeceği deneyimle dünyanın her yerinde ve her sektöründe iş bulabileceğini söyledi.ÜNİVERSİTENİN ULUSLARARASI OLMASI ÖNEMLİ!: Öğrencilerin mutlaka üniversitenin uluslararası ortam sağlayıp, sağlamadığına bakması gerektiğini belirten Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, "Üniversite bu ortamı nasıl sağlar? Birincisi kendi öğrencisini uluslararası anlaşmalar aracılığıyla yurt dışına bir veya iki dönem gönderebilir. Öğrenciler bu durumda değişim anlaşmaları olan üniversiteleri seçmeli ve değişim anlaşmalarıyla yılda kaç öğrenciyi yurt dışına gönderdiğine bakmalı. İkincisi üniversitede uluslararası öğrenci var mı? Kampüsünde uluslararası ortamı sunan üniversitelerde öğrenciler dünya vatandaşı olabilme kapısını aralayabileceklerdir. Böylesi uluslararası deneyimler kazanan öğrencilerin farklı kültürlere hoşgörülü olabilme ve farklı kültürlerden gelen insanlarla iş yapabilme yetisine sahip olması anlamına gelir" diye konuştu."HAYAT SADECE ÇALIŞMAKTAN İBARET DEĞİL": Üniversitelerin öğrencilere sunduğu sosyal ve kültürel olanakların da önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, "Hayat sadece çalışmaktan ibaret değil. Öğrencinin çalışma güdüsüne sahip olabilmesi için kendini rahatlatacak kültürel, sosyal, sportif faaliyetlere de vakit ayırması gerek" dedi.

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