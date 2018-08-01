YKS tercih kılavuzu indirme linki ÖSYM YKS kılavuzu

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 2 milyon öğrenci için tercih süreci başladı. 2018 üniversitelerin taban ve tavan puanlarını araştıran öğrenciler için ÖSYM YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu yayımladı. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihleri yapabilecekler. Üniversite tercihleri 7 Ağustos'ta başlayacak ve 1 hafta sürecek. YKS tercihleri için son gün ise 14 Ağustos olacak.

TERCİHLER 14 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK: ÖSYM, tarafından YKS tercih kılavuzunun son hali yayınlandı. Tercihler 7 Ağustos’ta başlayacak 14 Ağustos akşamı saat 23.59’da sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar tercihlerini 7-14 Ağustos arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapabilecek. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.

Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’nün okunması şart. Bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihlere son verilmesi öneriliyor. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacak.

YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TYT PUANI 150'DEN AZ OLANLAR TERCİH YAPAMAYACAK: TYT sınavından 150 puandan az alan adaylar, tercih aşamasına katılım gösteremeyecek. Puanı 150'den büyük olan ancak AYT ve YDT sınavına girmeyen adaylar ise kılavuz içerisindeki Tablo-3'ten tercihlerini gerçekleştirebilecek. Bu durum, AYT ve YDT sınavına giren ancak 180'den aşağı puan alanlar için de geçerli olacak.

YERLEŞTİRMEDE 5 PUAN TÜRÜ DE KULLANILABİLECEK: YKS sonuçları bilgisine göre adayların katılım gösterdiği test alanlarına göre hesaplanacak olan puanları, tercih aşamasında kullanılacak. TYT'den en az 150 puan alan bir aday, diğer puan türlerini de kullanarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu puan türleri, üniversite adayının katılım gösterdiği teste göre Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL olarak sıralanabilecek. Y-TYT puanı ise her adayın girmesinin zorunlu olduğu ortak test olduğu için tercih döneminin sabit puan türü olacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL HERHANGİ BİR BÖLÜME YERLEŞEN ADAYLARIN KATSAYISI DÜŞÜRÜLECEK: 2017 yılında YGS ve LYS olarak gerçekleştirilen üniversite sınavına katılım gösteren ve yaptığı tercih sonucu bir bölüme yerleşen adayların, bu yıl katılım sağladığı sınavdaki OBP katsayıları daha düşük olacak. Adayların bu yıl katılım sağladığı YKS'den aldığı ham puandaki OBP'lerin çarpılacağı katsayılar yarı yarıya düşürülecek.

ÖSYM'DEN TERCİH YAPARKEN OKUL TÜRÜ, YAŞ VE CİNSİYET UYARISI: ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer alan bazı programlar aday puanlarına göre yerleştirme yaparken, bazı programlarda okul türü, yaş, cinsiyet ve sağlık gibi özel koşullar aranıyor. Bu aşamada programın yanında yer alan koşulları karşılamamasına rağmen tercih yapanların yerleştirmeleri ise geçersiz sayılabiliyor. Bu kapsamda ÖSYM, adaylara "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü okumalarını tavsiye ediyor.