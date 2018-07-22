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Yıldız Seferinoğlu kimdir aslen nerelidir eşi ve çocukları

Yıldız Seferinoğlu kimdir aslen nerelidir eşi ve çocukları

İstanbul Milletvekiliğinin ardından Adalet Bakanı Yardımcılığına getirilen Yıldız Seferinoğlu'nun özel hayatı pek bilinmese de, kızının düğünü ile gündeme gelmişti.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 12:40 - Güncelleme: 22-07-2018 12:40

Adalet Bakanı Yardımcılığı'na getirilen Yıldız Seferinoğlu, 25 Temmuz 1969'da Rize Ardeşen'de doğdu. AK Parti 27.dönem İstanbul Milletvekillerinden biri de olan Yıldız Seferinoğlu'nun biyografisi haberimizde.

Yıldız Seferinoğlu'nun baba adı Cemal, anne adı Zeyne'dir.  1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 23 yıldır serbest avukatlık görevini yürütmektedir. AK Parti Bayrampaşa ilçe kurucusu, 2 dönem ilçe seçim işleri başkanlığı, 2009 yılından itibaren AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2011 Milletvekilliği seçimlerinde İstanbul 2.Bölge SKM Başkanlığı yaptı. 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti Genel Merkez SKM Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yıldız Seferinoğlu, AK Parti 27.dönem İstanbul milletvekili adayı gösterilmiştir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

YILDIZ SEFERİNOĞLU EŞİ VE ÇOCUKLARI; Evli ve 3 çocuk babasıdır. Özel hayatı hakkında pek bir şey bilinmese de, kızının düğünü basına yansımıştı.

Merve Gül Seferinoğlu ile Burak Ahmet Tanyıldız, Nisan 2018'de hayatlarını birleştirmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Gerçek 22 Temmuz 2018 12:54 birileri sınav yolu ile yardıra yardıra devlete giriyor, bir kesim ise taşörenden pat hemen kadroya,taşörene baksan hepsi vekil yakını

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