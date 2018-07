Yetenek Sizsiniz Türkiye şampiyonu belli oldu

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin şampiyonu dün akşam ekrana gelen yeni bölümle belli oldu. Son üçe kalan yarışmacılar, Mehir Miray Atıcı, Kuklamanya ve Queens Of The Dance şampiyonluk heyecanı yaşadı. Yarışmacıların performansları stüdyodaki seyirciler tarafından oylandıktan sonra jürinin verdiği puanlar da hesaplandı. 2018 yılı Yetenek Sizsiniz şampiyonu muhteşem dans gösterisi ile Queens Of The Dance oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yarı finali 28 Mart'ta ekrana gelmiş ve finale kalan isimler belirlenmişti. Survivor nedeniyle yarışmanın final bölümü ertelenmişti. Çekimleri Bursa'da gerçekleşen Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin finali dün akşam yayınlandı. Birçok kez jürisi değişen yarışmada son olarak Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar görev yapıyordu.