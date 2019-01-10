Yerel seçimde sandıktan kim çıkar? Fehmi Koru yanıt verdi

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları şimdiden merak konusu oldu. Sandıktan kim çıkan sorusu herkesin dilinde. Merak edilen soruya yanıt arayanlara Fehmi Koru bugünkü köşesinde ayna tuttu.

Yazar, "Önceleri bu soruya farklı cevaplar veriyordum, günler kısaldıkça cevabımı şu klasik cümleyle değiştirdim: “Tayyip Erdoğan’ın hamleleri sonucu belirleyecektir.” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan için "AK Parti genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir seçim kazanma ustası." diyen Koru, Son 16 yıllık süreçte kazandığı seçimlerin sayısını Erdoğan'ın da hatırlamadığını belirtiyor.

Kredi kartı borçlularına yapılandırma, esnafa destek ve yoksulların elektrik faturalarını ödeme hamlelerinin, seçimde faydasının olacağını düşünen yazar, sözü muhalefete getirdi.

MUHALAFET PROGRAM ANLATMIYOR

"Yerel yöneticilerin seçileceği seçimde her il ve ilçenin ihtiyaçlarını karşılamaya ve özellikle yoksul kesimlerin sıkıntılarını gidermeye yönelik kapsamlı bir programı da henüz ortaya koyamadı muhalefet cephesi.

Parti sözcüleri kendilerine sürekli seçim kaybettirmiş söylemlerini günümüzde de kullanmaya devam ediyorlar. Adaylarını ve programlarını anlatmak yerine, AK Parti’yi ve özellikle Tayyip Erdoğan‘ı hedef alan açıklamalar yapıyorlar."

ERDOĞAN'IN TAKTİKLERİ BELİRLEYECEK

Ücretli poşet uygulamasının seçim öncesi kalkabileceği iddiasında bulunan Fehmi Koru, yazısını "Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Bu seçimin sonucunu da muhalefetten çok Erdoğan‘ın taktikleri belirleyeceğe benziyor. Taktikler tutarsa AK Parti bir yeni seçim başarısı daha kaydedecek, tutmazsa…" diyerek tamamlıyor.

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