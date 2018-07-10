Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medyayı sallayan konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesinin ardından yeni sistem resmen başlamış oldu. Erdoğan, yeni sistemin başlamasıyla birlikte yeni kabinedeki isimleri de açıkladı.

Kabinede görevlendirilen isimlerin alanlarında uzman olan kişilerden seçilmesi dikkat çekerken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu.

"ÖĞRETMENLİK BİR OLGUNLAŞMA SERÜVENİDİR": Ziya Selçuk'un yayınlanan bir videosundaki eğitime yaklaşım tarzı ise dikkat çekti. "Öğretmenliği birine bir şey öğretmek zannediyorlar. Öğretmenlik bir insanın kendi öğrenme yolculuğudur, kendi olgunlaşma serüvenidir. Öğretmen kendi olgunlaşırsa çocuğa bir faydası olur." ifadelerini kullanan Ziya Selçuk'un konuşmasının ilgiyle dinlenip yoğun alkış aldığı görülüyor. İşte o anlar...

Ziya Selçuk kimdir maya okullarının sahibi eşi ve çocukları