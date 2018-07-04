Yeni milletvekilleri kesinleşen YSK listeleri 27. dönem vekil isimleri

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin kesinleşen resmi sonuçlarını ve partilerin milletvekili dağılımını YSK saat 17.00'da ilan edildi. YSK kesin sonuçlarına göre partilerin milletvekili dağılımı şu şekilde : AK Parti 295 milletvekili, MHP 49 milletvekili, CHP 146 milletvekili, İYİ Parti 43, HDP ise 67 milletvekili çıkarttı.

ERDOĞAN NE KADAR OY ALDI?.. Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarına göre geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

İNCE VE DEMİRTAŞ AKŞENER'İN ALDIĞI OY... Erdoğan’ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti. HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.

PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI...

AK Parti: 295

MHP: 49

HDP: 67

CHP: 146

İYİ Parti: 43

Bağımsız: 0

Türkiye toplamı: 600

Yeni milletvekilleri il il 27. dönem milletvekilleri listesi HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469

OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444

GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175

GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269

SEÇİME KATILIM ORANI: %86,22

PARTİLERİN ALDIKLARI OY ORANLARI... Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranları ise şöyle oldu.

AK PARTİ...

Yurt içi seçim sonucu: 20.559.732

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961

Türkiye geneli toplam: 21.338.693

Oran: %42,56

MHP...

Yurt içi seçim sonucu: 5.444.728

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120.603

Türkiye geneli toplam: 5.565.331

Oran: %11,10

HÜDAPAR...

Yurt içi seçim sonucu: 153.649

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1.890

Türkiye geneli toplam: 155.539

Oran: %0,31

VATAN PARTİSİ?..

Yurt içi seçim sonucu: 110.849

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4.023

Türkiye geneli toplam: 114.872

Oran: %0,23

HDP...

Yurt içi seçim sonucu: 5.606.622

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260.680

Türkiye geneli toplam: 5.867.302

Oran: %11,70

CHP...

Yurt içi seçim sonucu: 11.086.897

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267.293

Türkiye geneli toplam: 11.354.190

Oran: %22,65

SAADET PARTİSİ...

Yurt içi seçim sonucu: 660.749

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11.390

Türkiye geneli toplam: 672.139

Oran: %1,34

İYİ PARTİ...

Yurt içi seçim sonucu: 4.932.510

Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 60.696

Türkiye geneli toplam: 4.993.479

Oran: %9,96

BAĞIMSIZLAR...

Yurt içi seçim sonucu: 75.630

Türkiye geneli toplam: 75.630

Oran: %0,15