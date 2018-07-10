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Yeni kabineye CHP'li Engin Altay'dan 'lale devri' yorumu

Yeni kabineye CHP'li Engin Altay'dan 'lale devri' yorumu

Yeni kabineyi yorumlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, emek veren, iyi yetişmiş, çok tecrübeli AK Parti kadrolarının yürütmeden tasfiye edildiğini savunarak, "Dün Türkiye'de başlayan devrin adı, lale devridir." dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 14:49 - Güncelleme: 10-07-2018 14:49

Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yeni kabineyi ve yeni hükümet sistemini değerlendirdi. Dün bir ayıba daha imza atıldığını, iddia eden Engin Altay, TBMM'nin uhdesinde olan milli sarayların, tüm birikimi, malvarlığıyla beraber Cumhurbaşkanına bağlandığını ifade etti.

Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Dün 13. Cumhurbaşkanı görevine başlarken kamuoyunun hafızasında şunlar kaldı; mızraklar, kılıçlar, kalkanlar, Mehter Marşı, akide şekeri, ab-ı hayat şurubu ve cülus bahşişi. Bunlar Osmanlı'da padişahların devir tesliminde ya da bir padişah ölünce, yerine geçen şehzadenin yaptığı işlerdir. Dün yeni bir devir başladı ama bu yeni devrin adı; kurucu cumhuriyet, yeni sistem değil. Dün Türkiye'de başlayan devrin adı, lale devridir. '

Bazı vekilleri davet etmedi : -Cumhurbaşkanı, '81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım' derken herhalde bir ayağını kaldırmış. Çünkü parlamentoda grubu bulunan bir parti genel başkanına, kimi milletvekillerine davetiye göndermemesi, 81 milyonun değil AK Parti'nin cumhurbaşkanı olacağının net delilidir. Yeni dönemin kodları dün ortaya çıktı. Yeni dönemin kodları şaşa, gösteriş, debdebe, israf, biraz da görgüsüzlüktür."

Yeni kabine ile AK Parti kadroları tasfiye edildi : Açıklanan kabineyle, AK Parti ve kadrolarının, bunca emek veren, iyi yetişmiş, çok tecrübeli siyasi kadrolarının yürütmeden tasfiye edildiğinin görüldüğünü öne sürdü.  Altay, dün açıklanan bakanlar kurulunu, müsteşarlar kurulu olarak değerlendirmek gerektiğini, yürütmenin 16-17 kişiden değil bir kişiden oluşacağını savundu.

Altay, "Hazine ve maliyenin, Cumhurbaşkanı'nın damadına bağlanması ve Milli Saraylar bünyesindeki bütün saray, kasır, köşklerin bizzat Cumhurbaşkanına bağlanması, Erdoğan ailesinin niyetini açıkça koyuyor. TBMM'nin manevi varlığına çok ağır darbe vurulmuştur. Milli Saraylar, TBMM'nindir, milletindir." dedi.

Yeni Bakanlar aslen nereli eşi ve çocukları ile memleketleri

 

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