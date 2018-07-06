Yeni kabine ve yeni bakanlarla ilgili Erdoğan'dan bomba açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin flaş açıklamalar yaptı.

Yeni sistemin ilk kabinesine ilişkin herkesin merak ettiği nokta milletvekilleri arasından bakan olup olmayacağıydı. Erdoğan 'partili olmayan bakanlarla kabine kuruyoruz' diyerek bakanlık bekleyen vekillerin kafasını karıştırdı. Bu açıklamayı yorumlayan AK Parti Elitaş ise '2-3 vekil bakan olabilir. Son karar Sayın Cumhurbaşkanı'nın' dedi.

Kabine saat 9 Temmuz pazartesi günü saat 21.00'da duyurulacak. İşte Erdoğan'ın yeni kabineye ilişkin yaptığı flaş açıklamalar:

AK Partili olmayan bakanlarla kabine : -Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Onların başında da AK Parti Genel Başkanı olacak. Kimse kalkıp da şunu diyemeyecek; kadrolaşma yaptınız. Bakan olaylara bakarken daha objektif bakma imkanı yakalayacak. Burada aranan ehliyet ve liyakat olacak. Bunları öne çıkaracak şekilde yeni bir döneme girmiş olacağız."

Yeni Kabine Pazartesi günü 21.30'da açıklanıyor...



Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: -Pazartesi günü Cumhurbaşkanı olarak yemin edip inşallah yeni sisteme göre göreve başlıyoruz. Artık yürütme görevini Meclis tarafından yetkilendirilen Bakanlar Kurulu değil doğrudan Cumhurbaşkanı ifa edecek. Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen ardından yayınlayacağımız 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı KHK'sı ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz.

MHP : - Milletvekili dağılımı ve ülkemizin içinden geçtiği durum sebebiyle Cumhur İttifakı'nı Mecliste devam ettireceğiz. İttifaklarını pazara kadar sürdüremeyenlerin aksine bu birlikteliğe sahip çıkacağız.

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