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Yeni dönemde konut sektörünün akıbeti ne olacak?

Yeni dönemde konut sektörünün akıbeti ne olacak?

Ekonominin lokomotifi olan gayrimenkul sektörünü nasıl bir dönem bekliyor? Uzmanlara göre belirsizliklerin sonlandığı, siyasi ortamın yeni düzeninin oluşmaya başladığı dönemle birlikte olumlu tabloya yeniden kavuşması bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 02:00 - Güncelleme: 18-07-2018 02:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Mayıs ayı konut satış raporuna göre; Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 oranında artarak 119.655 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20.061 konut satışı ve %16,8 ile en yüksek paya sahip oldu.

YABANCILARA 2018 YILI MAYIS AYINDA 2415 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ: Türk inşaat sektöründeki hareketlilik, yabancı yatırımcıların da Türkiye gayrimenkul piyasasına ilgisinin devam etmesini sağlıyor. TUİK verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %36,1 artarak 2415 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2018’de ilk sırayı 854 konut satışı ile İstanbul aldı.

24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına istinaden değerlendirmesini paylaşan Yıldırım Yapı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, “Siyasi güven ve istikrarın sağlanmasıyla 2018 yılının ikinci yarısında konut sektöründe beklentinin üzerine çıkacağını ön görüyoruz. Hükümetimizin sektörü canlandırmak için yaptığı teşvikler, bankaların kredi faiz oranlarını düşürmesi gibi avantajlar sayesinde canlanan konut sektörü, seçim sonrası belirsizliğin sona ermesi, güven ve istikrar ortamının yeniden oluşması ile ivmelenmesini artırarak sürdürecektir” şeklinde konuştu. Osman Yıldırım sözlerine, “Sektördeki son satış rakamları, yaşadığımız olumsuzluklara rağmen konut piyasasının canlılığını kaybetmediğini gösteriyor. Bu durumun uzun bir süre devam edeceğini düşünüyoruz. Şehirlerimizdeki konut stokunun yenilenmesi ihtiyacı kentsel dönüşümle yeni fırsatlar yaratırken; nüfusun genç olması ve hükümetin konut piyasasını canlı tutma isteği bu durumu tetikleyecektir. Ancak bizce sektörümüz için en önemli etken, barınma ihtiyacının yanında, konut satın alımının vatandaşlarca en güvenli yatırım aracı olarak görülmesi” diyerek devam etti.

EN GÜVENLİ YATIRIM GAYRİMENKUL: Vatandaşlar daha modern yapılarda yaşamak ve gelecek için gayrimenkul yatırımına yöneliyorlar. Türkiye genelinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları, yeni ve güvenli konutlarda yaşamak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.  

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