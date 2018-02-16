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Yayman: 2018 seçimleri asrın seçimleri olacak

Yayman: 2018 seçimleri asrın seçimleri olacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kastamonu'da AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Yayman, 2019 seçimlerinin önemini anlattı, "İnşallah bundan da yüzümüzün akıyla çıkacağız" diye konuştu.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 21:37 - Güncelleme: 16-02-2018 21:37

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "2019 seçimi Türkiye'de asrın seçimi, inşallah bundan da yüzümüzün akıyla çıkacağız." dedi.

Yayman, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kastamonu'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının önemine değinen Yayman, "Bundan sonra inşallah daha çok Kastamonu'ya geleceğiz. Kastamonu'nun sözde değil özde emrindeyiz. Kastamonu'nun, kültür başkenti olmasının ardından yapılacaklar konusunda elimizden ne geliyorsa yapacağız. Önümüzdeki günlerde bunu daha net göreceksiniz." diye konuştu.

Kentin tanıtımı noktasında çalışmalar yapılacağına dikkati çeken Yayman, "Gündem şu an biraz yoğunlaştı ama kültür başkenti olarak Kastamonu'nun gündemde kalması için çalışmalar yapılacak. Bu konudaki takvimimiz hazır ve mart ayında çalışmalar başlayacak, tanıtım ve reklama geniş yer verilecek." ifadelerini kullandı.

Yayman, gelecek yıl yapılacak seçimlere ilişkin, "2019 seçimi Türkiye'de asrın seçimi, inşallah bundan da yüzümüzün akıyla çıkacağız. AK Parti'yi AK Parti yapan bu birlik beraberlik. AK Parti'deki sen ben yok, biz varız, Türkiye var." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, İstiklal Marşı'nı TBMM'nin kabulünden önce yayımlayan Kastamonu Açıksöz Gazetesi'nin o günkü nüshasının bir kopyasını Yayman'a hediye etti.

Ziyarete, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve bazı partililer katıldı.

Yayman, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'i de makamında ziyaret etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Artık Yeter 16 Şubat 2018 21:50 Inşallah artık bu milletin yakasından düşeceksiniz.

    CEVAP YAZ 5 4
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Hüseyin Yayman
HÜSEYİN YAYMAN KİMDİR?

Hüseyin Yayman İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü okudu ve mezun oldu. Yüksek Lisansını Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi böl&u

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