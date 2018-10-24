Yasmin Erbil kimdir kaç yaşında üstsüz poz kriz yarattı

Mehmet Ali Erbil'in kızlarından biri olan Yasmin Erbil adından söz ettirmeyi ve magazin basınında yer almayı seviyor. Son olarak instagram hesabında paylaştığı üstsüz pozlarla gündem olan Yasmin Erbil'e tepkiler geçikmedi. Babası Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakımda olduğı sıralarda paylaştığı üstsüz poz takıpçilerini kızdırdı. Bunun üzerine Yasmin Erbil fotoğraftaki ben diyerek açıklama yaptı.

YASMİN ERBİL KİMDİR: Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ikinci eşi Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra 1996 yılında anne ve babası ayrılma kararı aldı.

KARİYERİNE OYUNCULUKLA DEVAM EDİYOR: Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim gördü. Yasmin Erbil'in, babasının ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında bir ablası ve Tuğba Coşkun ile yaptığı evlilikten de Ali Sadi adında erkek kardeşi bulunuyor. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, anne ve babasının kariyerini örnek alarak, oyunculuk yolunda ilerliyor.

Mehmet Ali Erbil 1980-2011 yılları arasında toplamda 5 evlilik yapmış bu evliliklerinden Sezin (35), Yasmin (21) ve Ali Sadi (11) isimli üç çocuğu olmuştur.

Mehmet Ali Erbil'in çocukları...