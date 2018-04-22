  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yaşlı kadının katilinin kimliği şok etti! Cenazesinde ağlamış...

Yaşlı kadının katilinin kimliği şok etti! Cenazesinde ağlamış...

ADANA'da evinde ölü bulunan Elif Tul'u (83), torunu İsmail Canik'in (27) çarşafla boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. İsmail Canik'in, anneannesinin cesedi bulunduğunda gözyaşı döktüğü ve taziyesine katıldığı ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-04-2018 10:49 - Güncelleme: 22-04-2018 10:49

ADANA'da 17 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Elif Tul'dan iki gündür haber alamayan çocukları eve geldi. Kapıyı açamayan Tul'un yakınları polisi aradı. Bunun üzerine polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapıyı kırıp içeri girdi. İçeride, Elif Tul'un cesedi bulundu. Bu sırada olay yerinde olan yaşlı kadının torunu İsmail Canik de "Anneannem ölmüş" diyerek ağladı. Tul'un yakınlarını, komşuları sakinleştirdi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ... Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceleme başlattı. Tul'un yapılan otopsisinde boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Polis, evdeki kapılarda zorlanma olmadığı ve yaşlı kadının cebindeki bin lirasının çalındığını saptaması üzerine harekete geçti. Ekipler, katil zanlısının yakınlarından biri olabileceğini değerlendirerek araştırma başlattı, ancak olayın cinayet olduğunu kimseye söylemedi.

KREDİ KARTI BORCUM İÇİN 500 LİRA İSTEDİM VERMEDİ... Yaşlı kadının yakınları tek tek sorguya alındı. İşsiz olan torunu İsmail Canik, sorgusunda şüpheli tavırlar sergileyip, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Canik, emniyetteki çapraz sorguda anneannesini öldürdüğünü itiraf etti. 4 bin lira kredi kartı borcu olduğunu öne süren İsmail Canik, "Borcumdan dolayı eşimle kavga ettik. İşsiz olduğum için, babaannemin yanına giderek 500 lira borç istedim. Parayı vermeyince çarşafla boğdum. Olaydan sonra, sürekli evin önünden geçtim" dedi.

Boğduğu anneannesinin cesedi bulunduğunda gözyaşı döken ve taziyesine katılıp, başsağlığı dileklerini kabul eden İsmail Canik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yaşlı kadının katilinin kimliği şok etti! Cenazesinde ağlamış... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro