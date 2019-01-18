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YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'a 10 yıl hapis!

YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan'a 10 yıl hapis!

KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski başkanı Murat Arslan, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 15:45 - Güncelleme: 18-01-2019 15:45

Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Arslan ve avukatları ile bazı yabancı yargı derneklerinin mensupları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, 14 Eylül 2018'deki celsede verdiği Arslan'ın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrarladı.Ardından esasa ilişkin savunma yapması için sanık Arslan'a söz verildi.

Önceki savunmalarını yinelediğini bildiren Arslan, 22 aydır tutuklu olduğunu, temel hak ve özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü. FETÖ üyesi olmasının mümkün olmayacağını savunan Arslan, herhangi bir terör örgütüyle ilişkisine dair somut bir delil ortaya konulamadığını ifade etti.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitlerin gerçeği yansıtmadığını iddia eden Arslan, "ByLock nedir bilmem, 15 Temmuz'da ilk kez ismini duydum. Sahte olarak üretilmiş bir delildir. Bugün ortaya çıkmaz ama ilerde çıkabilir. Tutuklandıktan sonra ByLcok kullandığıma ilişkin adliyede bir dedikodu konuşulmuş. Asıl amaç beni, sosyal çevremde ve mücadele arkadaşlarımdan uzaklaştırmak ve yalnızlaştırmaktı." ifadelerini kullandı.

Tutuklandıktan bir yıl sonra ByLock kullandığına ilişkin tespitin dosyaya geldiğini anlatan Arslan, tespit tutanağında isim ve kimlik bilgilerinin yer almadığını, yazışma içeriklerinin de bulunmadığını savundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Eser 18 Ocak 2019 16:23 Senin hükmünü çoktan vermişler belli gerisi bahane gibi duruyor

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