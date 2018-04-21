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Yargıtay listeyi YSK'ya verdi, İyi Parti seçime katılıyor

Yargıtay listeyi YSK'ya verdi, İyi Parti seçime katılıyor

İyi Parti sözcüsü Aytun Çıray, Yargıtay'ın YSK'ya verdiği listede partilerinin de adının yer aldığını söyledi. İYİ Parti sözcüsü Aytun Çınar, "Yargıtay'ın verdiği listede İYİ Parti de var, İYİ Parti'nin seçimlere katılma hakkı tescil edildi" dedi.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 20:29 - Güncelleme: 21-04-2018 20:29

Yargıtay, 24 Haziran erken seçimine katılacak partilerin listesini YSK'ya verdi. İyi Parti sözcüsü Aytun Çıray, listede İyi Parti'nin de adının yer aldığını ve partilerinin bu durumda seçime katılacağının kesinlik kazandığını kamuoyuna duyurdu. Böylece günlerdir devam eden "İyi Parti seçime katılabilecek mi?" sorusu cevabını bulmuş oldu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Aytun Çıray, " Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya verdiği listeye göre İyi Parti seçime katılabilecek. 24 Haziran seçimlerine girebileceğimiz böylece tescillendi" ifadesini kullandı.

 İYİ Parti'den yapılan açıklama şöyle:

" Yüksek Seçim Kurulu, Sayın Sadi Güven'in de belirttiği gibi partilerin sicil ve dosyalarını tutan, denetimlerini yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini istemiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu bilgi ve belgeleri inceledikten sonra 20.04.2018 saat 17.00 itibarı ile Yüksek Seçim Kuruluna 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini vermiştir.

"24 HAZİRAN SEÇİMLERİNE KATILMA HAKKIMIZ TESCİL EDİLMİŞTİR"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilâveten İYİ Partiyi de eklemiştir. Bu durumda İYİ Parti'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma hakkı tescil etmiştir. Büyük Türk Milletine saygılarımızla duyururuz. Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 21 Nisan 2018 20:55 Turk m8lletine hayirli olsun bir oy garanti benden

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