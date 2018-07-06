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Yargıtay aldatılan eşlerle ilgili son sözü söyledi

Yargıtay aldatılan eşlerle ilgili son sözü söyledi

Yargıtay, evlilik birliği devam ederken aldatılan kişinin, eşinin sevgilisinden tazminat isteyemeyeceğine hükmetti. Karar uzun süredir tartışmalı olan bu konuyu da açıklığa kavuşturmuş oldu.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 21:59 - Güncelleme: 06-07-2018 21:59

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, temyize gelen bir dosyada, aldatan eşin sevgilisinin evlilik birliğinin tarafı olmadığından fiilinin haksız fiil olarak değerlendirilemeyeceğine ve tazminat ödemesini gerektirir bir durum olmadığına karar verdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise dairenin kararını bozarak, evli eşle ilişki kuran üçüncü kişinin haksız eyleme iştirak eden konumunda bulunması nedeniyle aldatılan eşin kişilik haklarını zedelediğine ve bu zarardan sorumlu olduğuna hükmetti.

GÖRÜŞ AYRILIĞI VARDI

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, aldatılan kişinin, eşinin sevgilisinden tazminat isteyip isteyemeyeceği konusunda Yargıtayda görüş ayrılığı bulunması nedeniyle bu aykırılığın giderilmesi için konunun İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunda görüşülmesini kararlaştırdı.

Yargıtaydaki söz konusu farklı uygulamalar nedeniyle aldatılan eşin öteki kadın veya erkekten tazminat isteyip isteyemeyeceğini tartışan Kurul, bu konuda son sözü söyledi ve evlilik birliği sürerken aldatılan kişinin, eşinin sevgilisinden manevi tazminat isteyemeyeceğine karar verdi. 

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  • Doğan 06 Temmuz 2018 22:24 Suça teşvik kararı başka bir suça sebep olabilir.

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