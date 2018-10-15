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Yanlışlıkla başkasının otomobilini alıp gitti

Yanlışlıkla başkasının otomobilini alıp gitti

Adana'da market alışverişine giden bir sürücünün yanlışlıkla aynı marka, model ve renkteki başka otomobili alıp hareket ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 18:54 - Güncelleme: 15-10-2018 18:54

Adana'da Yüreğir İlçesindeki bir markete giden Ferdan Öztürk otomobilin kontak anahtarını üzerinde bırakıp alışveriş yapmaya gitti. Bir süre sonra Gültekin Kapukaya aynı marka, model ve renkteki otomobili Öztürk'ün aracının yanına park edip markete girdi. Alışveriş sonrası dışarıya çıkan Kapukaya, yanlışlıkla Öztürk'ün otomobiline binerek uzaklaştı.

Kapukaya'nın ardından marketten ayrılan Öztürk, aracını park ettiği yerde bulamayınca çalındığını düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde Öztürk'ün aracıyla aynı marka, model ve renkteki başka bir araçla markete gelip kendisinden önce ayrılan başka bir müşterinin Öztürk'ün aracına binerek uzaklaştığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, marketin önünde bulunan diğer aracın plakasından sahibine ulaştı.

Aracın sahibi, otomobilini tamir için bir süre önce kaporta ustası Gültekin Kapukaya'ya bıraktığını belirterek, cep telefonunu polislere verdi. Polisin ulaştığı Kapukaya, yanlış araçla ayrıldığını öğrenince marketin önüne geldi.

Gültekin Kapukaya, yapıştırıcı almak için markete girip daha sonra ayrıldığını belirterek, "Yolda telefon gelmesi üzerine araçları karıştırdığımı fark ettim" dedi.

Daha sonra Öztürk kendi aracıyla Kapukaya da müşterisine ait araçla marketin önünden ayrıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ahmet 15 Ekim 2018 22:12 kusur o kadar çok ki, anahtarın aracın üstünde bırakılması mı? kendine ait olmayan bir aracı(tamirci bile olsa) kullanması mı? bindiği yada kullandığı araca dikkat etmemesi mi?

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