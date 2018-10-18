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Yamanevler Çekmeköy metrosu ne zaman açılacak? Uysal açıkladı

Yamanevler Çekmeköy metrosu ne zaman açılacak? Uysal açıkladı

Yamanevler Çekmeköy metrosu ne zaman açılacak sorusu soruluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, merak edilen metro hattıyla ilgili konuştu.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 16:47 - Güncelleme: 18-10-2018 16:47

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı. Test aşamasının bittiğini söyleyen Uysal, Yamanevler-Çekmeköy hattıyla ilgili son durumu kamuoyu ile böyle paylaştı:

SERTİFİKASYON BEKLENİYOR
"Daha önce Üsküdar-Ümraniye metrosunu açtık. Ümraniye'den de şu anda Çekmeköy. Toplama burası 9 durak. Onun şu anda yapımı bitti testleri bitti. Her şeyi bitti. Sertifikasyon işlemi yani bize uluslararası bir kuruluş 'evet burası güvenli işletilebilir' diye sertifikasyon işlemi yapıyor. O geldiği anda sayın Cumhurbaşkanımızın katılabileceği tarihte açmayı planlıyoruz.

EN FAZLA METRO İNŞAATI OLAN ŞEHİR KONUMUNDAYIZ
Uysal, İstanbul'da devam eden metro inşaatlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şu anda İstanbul'da yaklaşık bizim 294 kilometre metro inşaatımız var. Dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız. Mevcut olarak en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız yer altında 25 bin kişi çalışıyor."

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