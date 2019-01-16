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Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

Yalova'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Bir süre ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı, otobüsün çekilmesiyle normale döndü.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 00:32 - Güncelleme: 16-01-2019 00:32

YALOVA’da aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralanan 12 kişi Yalova’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Bir süre ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı, otobüsün çekilmesiyle normale döndü.

Kaza dün saat 22.30 sıralarında Yalova Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi. Muğla Fethiye’den 30 yolcu ile İstanbul’a gitmek üzere hareket eden Hasan Kazan yönetimindeki 34 NK 0535 plakalı yolcu otobüsü, Yalova Terminaline 100 metre mesafede yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yan yatarak metrelerce sürüklendi.

CAN PAZARI

Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre şoför Kazan ile 11 yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yalova’daki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışması sonucu trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Bu arada kaza haberini alanÿVali Muammer Erol, Belediye Başkanı Vefa Salman ve Emniyet Müdürü Hakan Fındık, olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • yeter artık kamil koç 16 Ocak 2019 00:53 kamil koçla defalarca ölümün eşiğinden döndüm bu firmanın söferleri kadar kural tanımayan hız sınırına uymayan söför görmedim en son kamil koçla kayseride gecirdiğim kazadan beri asla tercih etmiyorum canınızı seviyosanız sizde binmeyin....

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