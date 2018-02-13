Yalanı ortaya çıkan Dışişleri Bakanı istifa etti!

Rusya ziyaretine 1 gün kala istifa eden Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, milletvekillerine gözü yaşlı hitabında 'Kral'a istifasını vermekten başka seçenek görmediğini' dile getirdi. ''Ben yanlış seçim yaptım, bunu yapmamalıydım. Hollanda üzerinde hiçbir şüphe gölgesi olmayan bir bakanı hak ediyor'' diyen Zijlstra, dört ay önce Hollanda Dışişleri Bakanlığını üstlenmişti. İstifa etmeseydi, birkaç saat içinde Moskova'ya uçacaktı.

Zijlstra, 2014’ten bu yana defalarca Putin’in söz konusu görüşmede, Belarus, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Kazakistan’ın ‘büyük Rusya’nın parçaları olduğunu söylediğini kendi kulağıyla duyduğunu öne sürmüştü.

YALANINI SAVUNDU

Sonunda Zijlstra, Volkskrant gazetesine demecinde, 2006’da ‘Moskova dışındaki bir kır evinde’ Putin’le görüşmeye katıldığına dair yalan söylediğini itiraf etti. Bakan, yeni demecinde, görüşmeye katıldığını uydurduğunu, çünkü bu bilgiyi veren görüşmenin gerçek katılımcısını korumak istediğini savundu.

BAŞBAKAN SAHİP ÇIKTI, MUHALEFET PEŞİNİ BIRAKMADI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Zijlstra’nın 'mantıksız' davrandığını, ama hikayenin içeriğinin tartışılmaz olması nedeniyle görevinde kalacağını açıkladı. Ama Muhalif partiler bakanı sert dille eleştirerek olayın Rusya ziyareti öncesinde parlamentoya taşınmasını talep etti. Başbakan Rutte'nin de davet edildiği parlamento oturumunun açılışında Zijlstra istifa kararını açıkladı.

MOSKOVA "BEKLİYORUZ" MESAJINI GÖNDERMİŞTİ

İstifanın öncesinde bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zijlstra’yı beklediklerini ve Rusya tarafından hiçbir değişikliğin olmadığını bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın Zijlstra’yla görüşmesi planlanıyordu.

HOLLANDA ZİYARETİN İPTALİNİ MOSKOVA'YA BİLDİRDİ

Ama istifanın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Zijlstra’nın Moskova ziyaretinin iptal edildiğine dair resmi bilgilendirmede bulunduğunu duyurdu.