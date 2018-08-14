Yağlı cilt için ne yapmalı, yağlı cilt temizlemenin püf noktaları...

Cildinizin yağlanmasının bir çok sebebi bulunmaktadır. Peki bu cilt yağlanmasına nasıl bir çözüm bulabiliriz? Yağlı cilt nasıl temizlenir? Dermatolog Neslihan Dolar cilt temizlemenin püf noktalarını paylaştı.

Yağlı cilt gözenekli, kalın ve parlaktır. Yağlı ciltlerin temizliğinde arındırıcı kremler kullanmamız gerekiyor ve bu gözeneklerin dolmasını önlemek amacıyla her banyoda buhar kullanarak gözenek temizliği yapılabilir. Bununla beraber mutlaka arındırıcı ürünleri sabah ve akşam kullanabilirsiniz çünkü çevre kirliliğinden dolayı bu ciltler çok fazla tıkanıcaktır. Dönem dönem yapılan peelingler, uygun cilt bakımları bu yağlı ciltlerin dolmasını önleyecektir.