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Vize serbestisiyle ilgili flaş gelişme! Bakan açıkladı bu ay...

Vize serbestisiyle ilgili flaş gelişme! Bakan açıkladı bu ay...

AB Bakanı Ömer Çelik, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda konuştu. Çelik, vize serbestisi konusunda bir AB heyetinin bu ay Türkiye'ye geleceğini, AB'nin görüşlerini ileteceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 13:06 - Güncelleme: 04-04-2018 13:06

Çelik, Yunanistan'ın Türkiye'de tutuklu bulunan iki askerini gündeme getirmesi ve Türkiye'nin Ege ile Akdeniz'deki eylemleri hakkındaki açıklamaları hakkında, "AB'nin ilkeleri bakmaksızın sadece bir mahalle dayanışması çerçevesinde Yunanistan'a destek veriyor olması, AB'nin bir siyasi ilkeler birliği olma kısmına bizim açımızdan zarar veriyor." dedi.

Bulgaristan'nın Varna kentinde düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi öncesi Avusturya Başbakanı Kurz'un, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin sonlandırılması yönündeki sözlerine ilişkin Çelik, Kurz'un aşırı sağ bir partiden gelmemesine karşın ırkçılardan daha ırkçı bir yaklaşım sergilediğinin altını çizdi. Çelik, Kurz'un ifadelerinin, ilişkilerin normalleştirilmesine dönük süreci sadece jenerik olarak kullandığını ve böyle bir niyetlerinin olmadığını gösterdiğini belirtti.

TÜRKİYE AÇISINDAN TEMEL MESELE TAM ÜYELİK

Bakan Çelik, Kurz'un ifadelerine ilişkin, "Türkiye ile AB ilişkilerini sona erdirelim ama diğer alanlardaki ilişkileri geliştirelim şeklindeki bir cümle Avrupa'da üretilmiş en büyük yalandır." ifadesini kullandı.

Çelik, "Avusturya’nın tutumu Türkiye’ye karşı muhalif bir tutum olmaktan çıkmış, düşmanca bir yaklaşıma dönüşmüştür." dedi.
Türkiye'ye yönelik bu ifadelerin, kötü niyetin estetik cümlelerle kamufle edilmiş şekli olduğunu belirten Çelik, "Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Türkiye açısından temel mesele tam üyelik perspektifidir. Tam üyelik dışında hiçbir projeyi yaklaşımı kabul etmeyeceğimizi bir kez daha burada ifade etmek isterim." diye konuştu.

"TEKNİK BİR HEYETİ BU AY İÇİNDE TÜRKİYE'YE GÖNDERECEKLER"

AB Bakanı Çelik, vize serbestisi konusunu Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüştüğünü belirterek, "Onlar bizim verdiğimiz (vize serbestisine ilişkin) kağıtla ilgili teknik bir heyeti bu ay içinde Türkiye'ye gönderecekler, kendi görüşlerini bize iletecekler." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • A. Kar 04 Nisan 2018 14:11 AB ye girmeyi boşverin. Dilencilik bitsin. AB ile açıktan bir anlaşma yapalım. Güçlü bir develet olarak.

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Ömer Çelik
ÖMER ÇELİK KİMDİR?

65. hükümette Avrupa Birliği Bakanı olan Ömer Çelik kimdir ve aslen nerelidir? 64. hükümette de Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 Adana doğumlu. Babasının adı Yusuf Ziy

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