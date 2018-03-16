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Veysel Eroğlu'ndan iddialı çıkış: Bıyıklarımı kesersem...

Veysel Eroğlu'ndan iddialı çıkış: Bıyıklarımı kesersem...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kuraklığa rağmen barajlardaki içme suyunun bazı yerlerde yüzde 80, bazı yerlerde yüzde 60 dolu olduğunu belirterek "Bıyıklarımı kesersem bilin ki su kesintisi var.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 14:56 - Güncelleme: 16-03-2018 14:56

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul başta olmak üzere bu yaz Türkiye’de su sıkıntısı yaşanacağı söylemlerine iddialı bir çıkışla cevap vererek, “Bıyıklarımızı kesmediğim sürece, su kesilmeyecek” dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçme Suyu İsale Hattı ile Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçme Suyu Arıtma Tesisinin toplu temel atma törenlerine katılmak için geldiği Aydın’da 101 milyon lira tutarındaki 22 adet yatırım müjdesini verdi.

AYDIN'DA ÇOK ÖZEL BİR ÇALIŞMA YAPIYORUM
Gelmeden önce Aydın için özel bir çalışma yaptırdığını ifade eden Bakan Eroğlu, “Jeolojik yapısı nedeniyle Aydın’daki dağların tamamı erozyona müsait. Tarım Bakanlığıyla birlikte bizim bütün ekibimiz çalıştı. Aydın 100-150 yıl sonra çöl olacak. Aydın Ovası tamamen elden gidiyor. Çok ciddi bir sorun olan bu konuda dün tüm ilgililere 4 saate yakın bir sunum yapıldı. Aydın’da çok özel bir çalışma yapıyorum. Erozyondan korunmak için teraslama ve ağaçlandırma yapacağız. Gelir getirici türleri tercih edeceğimiz alanları kurayla orman köylülerimize dağıtacağız” diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aydın'a geldi. Eroğlu "Okullar Hayat Bulsun" projesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle birlikte fidan dikti.

İSTANBUL'UN SUSUZ GÜNLERİNİ ANLATTI
Türkiye’nin önümüzdeki 5 günlük meteorolojik uydu görüntüsünü kamuoyuyla paylaşan Bakan Eroğlu, Türkiye’de bu yaz döneminde su sıkıntısı çekilmeyeceğini söyledi. Türkiye genelindeki su depolama tesislerindeki doluluk oranları hakkında bilgi veren Eroğlu, şu bilgileri paylaştı:
“İçme suyu maksatlı barajlardaki doluluk oranı genelde yüzde 60-80 ama ortalama yüzde 46 dolu şu anda. Kurak dönem olmasına rağmen sulama maksatlı barajlarda doluluk oranı yüzde 44 ama yağışlar da geliyor, bir sıkıntı gözükmüyor. Enerji maksatlı barajlarda da yüzde 44 dolu. İstanbul’da şu an yüzde 90 dolu. İstanbul çok susuzluk çektiği için oraya çok baraj yaptık. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce geceleri dolaşıyordum. Şişeler ve hatta küvetteki sular birikmiş, kap kaçak ve çamaşırlar kirli vaziyette idi. 1993’de eşim, ‘ya su profesörüsün, evinde su yok’ dedi. Benim de ağzımdan ‘Ben İSKİ Genel Müdürü değilim, Genel Müdür olsam hemen suyu akıtırdım’ diye büyük bir laf çıktı. 1 yıl sonra kendimi İSKİ’de bulunca, ‘eyvah, İSKİ iflas etmiş’ dedim. Allah’a şükür 8 ayda kesintiyi bitirdik.”

İDDİALI SU AÇIKLAMASI:
Bu yıl İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de su sıkıntısı yaşanacağı yönünde medyada yer alan söylemler üzerine iddialı bir çıkış yapan Bakan Eroğlu, bıyıklarını kesmediği sürece Türkiye’de su kesintisi yaşanmayacağını söyledi. Eroğlu, “Barajların yüzde 90’ı dolu, İstanbul’da su sıkıntısı olmayacak. Bıyıklarımızı kesersem, bilin ki su kesintisi var. İzmir’de de yüzde 49,3 dolu. Gördes Barajı sayesinde İzmir’in 59 yıllık su sorununu çözmüştük. Bursa, Aydın, Denizli ve Afyon gibi Türkiye’nin hiçbir yerinde su sıkıntısı yok. Ben ‘suyu israf etmeyin’ deyince, millet endişeleniyor. Ben ‘istediğiniz kadar kullanın, bu korku artık kalksın’ diyorum ama gene de suyumuzu israf etmeyelim” şeklinde konuştu. Bakan Eroğlu, notlarının arasından çıkan boş sayfasını kendisine talepte bulunmak isteyen ve Koçarlı’nın bir mahallesinde muhtar adayı olduğunu iddia eden Şenol Elmacı’ya uzattı. Mahallesine sıfırdan bir gölet yapılmasını talep eden Elmacı ile Bakan Eroğlu arasında yaşanan renkli diyalog salondakilerin gülümsemesine yol açtı.
AK Parti İl Başkanlığı’nda partilileriyle bir araya gelen Bakan Eroğlu’na AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Mehmet Erdem ile İl Başkanı Ömer Özmen eşlik etti.

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Kaynak : İHA

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Veysel Eroğlu
VEYSEL EROĞLU KİMDİR?

64. hükümette yer alan Veysel Eroğlu kimdir ve aslen nerelidir? İşte Veysel Eroğlu'nun özgeçmişi; Veysel Eroğlu, 18 Ağustos 1948'de Afyonkarahisar Şuhut'ta doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Emine'dir. Öğretim &Uu

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