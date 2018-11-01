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Vergi indirimi ile beyaz eşya fiyatları ne kadar olacak?

Vergi indirimi ile beyaz eşya fiyatları ne kadar olacak?

Berat Albayrak'ın dün açıkladığı vergi indirimi sonrası gözler beyaz eşya piyasasına çevrildi. İndirimle birlikte beyaz eşya ürünlerinde 130 TL ile 400 TL'lik bir avantaj sağlanacak. Geçen yıl yapılan vergi indirimi hatırlatan esnaf bu sayede yüzde 20 oranında satışların arttığına dikkat çekti. Yüzde 16 daralan piyasa sıfırlanan ÖTV'nin kalıca hale gelmesini istiyor.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 08:31 - Güncelleme: 01-11-2018 08:31

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 6 başlıkta açıkladığı KDV ve ÖTV indirimleri beyaz eşya sektörü de yerini aldı. Buna göre beyaz eşyada yüzde 6.7 olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yıl sonuna dek sıfırlanacak. Düzenlemenin buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın başta olmak üzere beyaz eşya fiyatlarını da aşağı çekmesi bekleniyor.

FİYATLAR NE KADAR DÜŞECEK

ÖTV'nin sıfırlanması, beyaz eşyada 2 bin TL'lik bir ürünün fiyatında 134 TL'lik, 3 bin TL'lik üründe 201 TL'lik, 4 bin TL'lik bir üründe 268 TL'lik, 5 bin TL'lik bir üründe 335 TL'lik ve 6 bin TL'lik bir üründe ise 402 TL'lik bir avantaj sağlayacak. 

PAZAR YÜZDE 16 DARALDI
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre sektörün bir süredir talep ettiği vergi indirimin, beyaz eşyadaki satışları artırması bekleniyor. Ancak bu yılın ilk 9 ayında iç satışlarda yüzde 16 daralan pazarda, gözler şimdiden sıfırlanan ÖTV'nin kalıcı hale getirilmesinde. 

2017 VERGİ İNDİRİMDE SATIŞLAR NE KADAR ARTTI?
Beyaz eşyada ÖTV'nin yılsonuna kadar sıfırlanmasının sektöre olumlu yansıyacağını söyleyen Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Genel Sekreteri Ayşe Keskinkılıç, şunları söyledi:

"2017 yılında yapılan vergi teşvikler kapsamında beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlanması, sektördeki satışları yüzde 15 ile yüzde 20 arasında artırmıştı. Bu son indirimin de sektöre olumlu yansımasını bekliyoruz. Ancak hem sürenin kısa olması hem de piyasadaki genel ekonomik durum nedeniyle aynı artış oranlarını yakalamamız biraz zor görünüyor. Yine de bu düzenlemenin sektörde 2018'de yaşanan daralmanın boyutunu azaltacağını tahmin ediyoruz."

‘ÖZEL TÜKETİM DEĞİL, KALICI OLARAK KALKSIN'
Derneğin 18 Ekim'de düzenlediği ve sektörün ilk 9 aylık verilerinin açıklandığı toplantıda konuşan TÜRKBESD Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı da, "Beyaz eşya iç talebi yüzde 16 ve üretim yüzde 2 azalmıştır. Bunun yurt içinde sosyal açılımları da olacak bir istihdam sorunu yaratacağı açıktır. Gelir cephesindeki tüm olumsuzlukların hem üreticiler hem tüketiciler açısından giderilmesi için ÖTV'nin kalıcı olarak kaldırılması gerekmektedir" değerlendirmesini yapmıştı.

Özkadı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beyaz eşya ürünleri özel tüketim konusu değildir. ÖTV'nin kademeli olarak başta enerji verimliliği en yüksek ürünler için sıfırlanması ve kademeli olarak azaltılarak kaldırılması, sektöre kısa vadede can suyu olacak, orta vadede ise sektörün istikrarlı büyümesine katkı sağlayacaktır."

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