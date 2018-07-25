Venezuela'da enflasyon yüzde 1 milyona çıkabilir

IMF, Venezuela'daki durumu Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'ya, 2000'lerin başındaki Zimbabve'ye benzetiyor.

IMF'nin Batı Yarım Küre ülkelerinden sorumlu analisti Alejandro Werner, hükümetin dolaşımdaki parayı artırarak mali açığı kapatmasını beklediklerini ancak paraya olan talebin düşmesiyle enflasyonda artış yaşanmaya da devam edebileceğini söyledi.

Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip Venezuela'da beş yıldır süren ekonomik kriz nedeniyle halk gıda ve ilaç maliyetlerini karşılayamaz hale gelirken süpermarket rafları da boş kaldı. Suç oranının arttığı ülkede halk gece evlerinden çıkmaya korkar hale geldi.

Uzmanlar ekonomik krizden devletin sosyalist politikalarını, yolsuzluğu ve çöken petrol endüstrisini sorumlu tutuyor.