  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Venezuela'da enflasyon yüzde 1 milyona çıkabilir

Venezuela'da enflasyon yüzde 1 milyona çıkabilir

Uluslararası Para Fonu IMF, Venezuela'da enflasyonun yılsonuna kadar yüzde 1 milyona kadar yükselebileceği öngörüsünde bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-07-2018 14:20 - Güncelleme: 25-07-2018 14:20

IMF, Venezuela'daki durumu Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'ya, 2000'lerin başındaki Zimbabve'ye benzetiyor.

IMF'nin Batı Yarım Küre ülkelerinden sorumlu analisti Alejandro Werner, hükümetin dolaşımdaki parayı artırarak mali açığı kapatmasını beklediklerini ancak paraya olan talebin düşmesiyle enflasyonda artış yaşanmaya da devam edebileceğini söyledi.

Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip Venezuela'da beş yıldır süren ekonomik kriz nedeniyle halk gıda ve ilaç maliyetlerini karşılayamaz hale gelirken süpermarket rafları da boş kaldı. Suç oranının arttığı ülkede halk gece evlerinden çıkmaya korkar hale geldi.

Uzmanlar ekonomik krizden devletin sosyalist politikalarını, yolsuzluğu ve çöken petrol endüstrisini sorumlu tutuyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Venezuela'da enflasyon yüzde 1 milyona çıkabilir haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 25 Temmuz 2018 14:28 Türkiye neden bu ülkeye gıda yardımı yapmıyor????? sayın cumhur afrikaya gidiyor ne varki afrikada oralarda yardım yapıyorsan venezüelayada yaparsın gönder gemiyi un yağ şeker v.s. ilaç yardımı yap

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro