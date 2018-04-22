Ve İYİ Parti YSK'ya başvurdu! YSK'dan flaş açıklama

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Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin 24 Haziran 2018'de gerçekleşecek seçime katılabileceğini duyurdu. İYİ Parti ile ilgili Yargıtay Başsavcılığı'ndan gönderilen belgede seçime katılabileceği belirtilmişti.
Sabah saatlerinde de CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçmiş ve İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi ile ilgili olumsuz bir karar çıkması halinde TBMM'de grup kurulması sağlanmıştı.
CHP’den 15 milletvekili transfer eden grup kuran İYİ Parti, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na yazılı müracaatta bulundu.
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15 VEKİLİN İSİMLERİNE YER VERİLDİ: İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, grup oluştuğu için seçilme katılma şartının ‘bir kez daha’ gerçekleştiğini açıkladı. İYİ Parti,Genel Sekreter Aytun Çıray'ın imzasının bulunduğu bir dilekçeyle YSK'ya başvurdu. Yazının sonuna CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 vekilin ismine yer verildi. İşte YSK’ya giden o yazı;
“Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na…
Aşağıda isimleri ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri partimize katılmışlardır. Adı geçen milletvekillerinin istifa dilekçelerinin bir örneği ekte sunulmuştur. Böylece 5 milletvekili ile parlamentoda temsil edilen İYİ Parti 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 36. Maddesinde seçime katılma için öngörülen grup kurma koşulunu da bir kez daha sağlamıştır. Seçimlere katılmamız için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim.”
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