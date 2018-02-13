VAN'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda antitank roketleri ve antipersonel roket başlığı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle Karşıyaka Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda, toprağa gömülü 7 antitank roketi, antipersonel roket başlığı ve 5 sevk fişeği ele geçirildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Van'da PKK'ya ait roket başlıkları ele geçirildi haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER