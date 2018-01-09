Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç baygın bulundu

Olay, Kavakpınar Mahallesi Tipevler Sokak'ta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar polisi arayarak yerde yatan birinin olduğunu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Büro ekipleri A.K.(18) isimli şahsı sokak ortasında baygın şekilde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan A.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.

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