Üst düzey yetkili açıkladı: İngilizce eğitim yasaklandı!

İranlı üst düzey bir eğitim yetkilisi, İran'da ilkokullarda İngilizce eğitimine yasak getirildiğini söyledi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in erken yaşlarda İngilizce eğitiminin 'Batı kültürünün istilası'na neden olduğu açıklamasında bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti Eğitim ve Öğretim Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mehdi Nevid Edhem devlet televizyonunda konuyla ilgili açıklama yaptı.

Edhem, "İngilizce eğitimi devlet ve özel ilk öğretim kurumlarında yasalara göre resmi müfredata aykırı" dedi.

İran'da son günlerde rejim karşıtı gösterilerde 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. İran dini lideri Ali Hamaney, göstericileri İran düşmanı ülkelerin piyonu olarak nitelendirmişti.