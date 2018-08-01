Üs bölgesine sızmaya çalıştılar! Hepsi öldürüldü

ŞIRNAK merkeze bağlı Güneyçam üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist öldürüldü. Çatışmada 4 asker ile 3 güvenlik korucusu ise yaralandı.
Güneyçam üs bölgesine saldırı hazırlığı yapan bir grup PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerince fark edildi. Teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışma bölgesine takviye birlikler ile taarruz helikopterleri sevk edildi. 5 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiği çatışmada, 4 asker ile 3 güvenlik korucusu ise yaralandı. Bölgeden helikopterle alınan yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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