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Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in ağabeyi hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in ağabeyi hayatını kaybetti

Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek'in ağabeyi Asaf Özpetek yaklaşık 3 yıldır mücadele ettiği hastalığına yenildi. Özpetek 62 yaşında hayata veda etti.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 11:12 - Güncelleme: 04-07-2018 11:12

Türk asıllı İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek'in ağabeyi Asaf Özpetek 3 yıldır mücadele ettiği hastalığa yenildi. 62 yaşındaki Asaf Özpetek, dün hayatını kaybetti.

CENAZESİ PERŞEMBE GÜNÜ KALKACAK: Asaf Özpetek'in cenazesi 5 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe Camii'ndekılınacak öğle namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.ASAF ÖZPETEK KİMDİR?: 1956 yılında İstanbul'da doğan Asaf Özpetek orta öğrenimini Işık Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yıldız Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği ve Kaliforniya'daki National Üniversitesi'nden MBA diploması aldı. Asaf Özpetek Los Angeles ve İstanbul'da makine mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1993 ile 1998 yılları arasında ATV'de prodüktör olarak çalıştı.

Asaf Özpetek 1998 yılında kardeşleri Ferzan Özpetek ve Sıddık Özpetek ile birlikte AFS Film'i kurdu. AFS Film aynı yıl İtalyan ve Fransız ortaklığı ile Harem Suare adlı uzun metraj sinema filminin yapımcılığını üstlenerek sinema sektöründe faaliyete başladı. AFS Film Avrupalı yapımcılarla ortak sinema filmi yapımları, reklam filmi, TV dizisi yapımcılığı ve sinema filmleri ithalatı faaliyetlerinde bulundu. Asaf Özpetek evli ve iki çocuk babası idi.

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