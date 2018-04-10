  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ünlü sanatçı Esat Kabaklı kaza geçirdi

Ünlü sanatçı Esat Kabaklı kaza geçirdi

Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Burdur’un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı hastaneye kaldırıldı

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-04-2018 18:55 - Güncelleme: 10-04-2018 18:55

İstanbul’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine giden Esat Kabaklı idaresindeki otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi.

Kazada yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı’nın tedavisi sürüyor

ESAT KABAKLI KİMDİR?

1954 Elazığ doğumludur. Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisini ve ardından da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarını bitirdi

Elazığ Musiki Cemiyetinde kurduğu Türk Halk Müziği Topluluğunu uzun yıllar yönetti.

1982 yılında TRT Erzurum Radyosu T. H. M. Ses Sanatçılığı Sınavını birincilikle kazanan ve Erzurum Radyosunda bir yıl görev yapan Esat Kabaklı, 1983 yılında İstanbul Belediye Konservatuvar Türk Halk Müziği İcra Heyetinde ses sanatçısı olarak çalışmaya başladı. 1986 yılından itibaren TRT İstanbul Radyosunda on iki yıl süre ile görev yaptı. 1998 yılında tekrar İ. Ü. Devlet Konservatuvarına geçti.



ALBÜMLERİ

Oğul (1997) , Kirve Memi (2000) , Yalnız Türküler / Göç (2002) ve Siyah Beyaz Türküler / Sürgün (2005) adlı dört albümü bulunan Esat Kabaklı evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ünlü sanatçı Esat Kabaklı kaza geçirdi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Fakir 10 Nisan 2018 19:21 Sonradan aldığınız bu lüks arabaların gazina dikkatli basınız al oğlum vur oğlum derken koluna başını kirmissin yinede geçmiş olsun ıslah i olman için bir uyarı

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro