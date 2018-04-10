Ünlü sanatçı Esat Kabaklı kaza geçirdi

İstanbul’dan Muğla’nın Fethiye ilçesine giden Esat Kabaklı idaresindeki otomobil, Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde kontrolden çıkarak refüje çarptı, daha sonra karşı şeride sürüklendi.



Kazada yaralanan sanatçı Kabaklı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sol kolunda kırık olduğu belirlenen Kabaklı’nın tedavisi sürüyor

ESAT KABAKLI KİMDİR?

1954 Elazığ doğumludur. Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisini ve ardından da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarını bitirdi

Elazığ Musiki Cemiyetinde kurduğu Türk Halk Müziği Topluluğunu uzun yıllar yönetti.

1982 yılında TRT Erzurum Radyosu T. H. M. Ses Sanatçılığı Sınavını birincilikle kazanan ve Erzurum Radyosunda bir yıl görev yapan Esat Kabaklı, 1983 yılında İstanbul Belediye Konservatuvar Türk Halk Müziği İcra Heyetinde ses sanatçısı olarak çalışmaya başladı. 1986 yılından itibaren TRT İstanbul Radyosunda on iki yıl süre ile görev yaptı. 1998 yılında tekrar İ. Ü. Devlet Konservatuvarına geçti.





ALBÜMLERİ



Oğul (1997) , Kirve Memi (2000) , Yalnız Türküler / Göç (2002) ve Siyah Beyaz Türküler / Sürgün (2005) adlı dört albümü bulunan Esat Kabaklı evli ve iki kız çocuğu babasıdır.