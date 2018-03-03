Üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

ABD Central Michigan Üniversitesinde silah sesleri duyuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelinin hala serbest olarak dolaştığı bildirildi. Şüphelinin görülmesi durumunda 911’in aranması çağrısı yapılıyor.
Silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin öğrenci olmadığı belirtildi.
Silah seslerinin ardından, yetkililerden, sığınaklara girilmesi yönünde çağrılar yapıldı.
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