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Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde umre yolculuğu için bir Kayseri'deki firmaya başvuran 68 kişi, kutsal topraklara gitmek için yola çıkartılıp, Gaziantep ve Şanlıurfa gezdirildikten sonra tekrar ilçeye getirildi.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 06:56 - Güncelleme: 13-04-2018 06:56

Umre için kişi başı 690 dolar verdiklerini belirten kafiledekiler, firma yetkililerinden şikayetçi oldu. Alınan bilgiye göre, Kayseri'deki bir firmanın görevlileri, umre ziyareti için Elbistan ilçesinden 68 kişilik kafileyi kutsal topraklara götürmek üzere iki otobüsle yola çıkardı.

Aralarında yaşlıların da bulunduğu kafiledekiler, firma yetkililerinin kiraladığı otobüslerle Gaziantep ve Şanlıurfa'da dolaştırıldı. Otobüste dolandırıldıklarını anlayan kafiledekiler, Elbistan'daki yakınlarına haber verdi. Vatandaşlar, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek polis ekiplerine konu hakkında bilgi verdi.

KİŞİ BAŞI 690 DOLAR VERMİŞLER
Kafileyi taşıyan otobüsler, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu. Kutsal toprakları ziyaret için kişi başı 690 dolar verdiğini iddia eden kafiledekiler, emniyette firma yetkililerinden şikayetçi oldu.

ŞANLIURFA'YI GEZDİRİP GERİ GETİRDİLER
Yolculardan Durdu Mehmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, umreye gitmek için söz konusu firmayla anlaştıklarını belirtti.

Firma yetkililerinin Kayseri'den uçağa bindirileceklerini söyleyerek kendilerini otobüse aldığını ifade eden Kılıç, "Otobüse bindirdikten sonra Şanlıurfa'da Balıklı Göl'ü gezdireceklerini söylediler. Akşam olduğunda bizi götüremeyeceklerini belirtip Elbistan'a geri getirdiler." dedi.

Mağdur olduklarını belirten Yüksel Kılıç da "Kutsal topraklara, Mekke ve Medine'ye gitmek için yola çıktık ancak Şanlıurfa'yı gezdirip geri getirdiler." ifadesini kullandı.

Öte yandan polis ekipleri, otobüs şoförlerini ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • BOZKURT 13 Nisan 2018 08:36 ŞENER ŞEN'İN FİLMİNİ ARATMAYACAK SAHNE, NE İSTERSİNİZ GARİBANLARDAN ADİ ŞEREFSİZLER.

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