Ümit Özat: Kilo alıyorsun ayı diyorlar, kilo veriyorsun şaşı diyorlar'

Fenerbahçe, FC Köln, Bursaspor gibi takımlarda top koşturan eski futbolcu, yeni teknik direktör Ümit Özat, katıldığı talk show'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HERKES YORUMCU OLUYOR Futbol yorumculuğunun herkesin tarafından yapıldığını dile getiren Ümit Özat "Futbol herkesin bildiği bir şey değil, herkesin bildiğini düşündüğü bir şey." dedi.

Teknik direktörlük görevini de sürdüren Ümit Özat: Mesut Yar'ın sunuculuğunu yaptığı talk show programı olan Burada Laf Çok'a katılan Ümit Özat bazı açıklamalarda bulundu. Ümit Özat yaptığı açıklamalar sırasında ise; 'Kilo alıyorsun ayı diyorlar, kilo veriyorsun şaşı diyorlar. Kimseyi mutlu edemiyorsun' dedi. Ümit Özat'ın bu açıklaması, akıllara aldığı kilolar nedeniyle eleştirilmesini getirdi.