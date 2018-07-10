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Ufuk Tatar'ın ölüm sebebi belli oldu! İşte otopsi raporu

Ufuk Tatar'ın ölüm sebebi belli oldu! İşte otopsi raporu

HATAY'ın Hassa ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın otopsisi çıktı. Ufuk Tatar düşme sonucu aldığı darbelerle yaşamını yitirmiş. Küçük çocuk 4 gün boyunca yaşam savaşı vermiş.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 13:33 - Güncelleme: 10-07-2018 14:05

HATAY'da cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki işitme engelli Ufuk Tatar'ın cenazesine yapılan otopsinin sonuçları açıklandı. Otopsisinde silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmazken, 30 metre yüksekten düşme sonucu öldüğü belirlendi.

SİLAH VE BIÇAK İZİ YOK... Arama çalışmalarının 8. gününde olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yollukları Mahallesi'nde sert ve dik kayalık bölgede cansız bedenine ulaşılan Ufuk Tatar'ın cenazesi dün toprağa verildi. Küçük çocuğun otopsi raporunda silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmadığı açıklandı.

YAŞAM SAVAŞI 4 GÜN SÜRMÜŞ... Ufuk Tatar'ın yaklaşık 30 metre yüksekliğinde Antum yamacından düşme sonucu öldüğü, düşmeye bağlı morluklar olduğu ileri sürüldü. İlk bulgulara göre küçük çocuğun kafatasında parçalı kırıklar tespit edildi. Cesedinin 2-3 günlük olduğu değerlendirilirken Ufuk'un yaşam savaşının 4 gün sürdüğü tahmin ediliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ayse 10 Temmuz 2018 14:08 Cocuk oraya nasil geldi, 5 km nasil yürüdü, nasil güya düstü bunu aciklayan yok! Melegim Allahim sana rahmet eylesin.

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