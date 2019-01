Ufka Yolculuk sınavı katagori ödülleri neler-ilk 3 ödülleri

Ufka yolculuk sınavı ne zaman 2019, ufka yolculuk sınav başvurusu ne zaman ve ufka yolculuk sınav ödülleri neler soruları merak konusu oldu. 'Güzel Ahlâk' konusuyla 3 farklı dilde düzenlenecek olan Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması, www.ufkayolculuk.com sitesi üzerinden başvurulara açıldı. İki aşamalı olacak yarışmada 17 Şubat 2019 tarihinde online sınav, 17 Mart 2019 tarihinde ise yazılı sınav gerçekleştirilecek. Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak düzenlenecek yarışmanın Türkçe kategorileri, İlkokul, Ortaokul ve Lise olarak belirlendi.

GÜZEL AHLAK YOLCULUĞU: İlkokul kategorisinde ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan bu kitapta “eğlenerek öğrenmek” kavramı esas alınmıştır. Kitap içeriği yarışma bünyesinde yapılacak sınava yönelik eğitici bulmaca, sorular ve resimlerle desteklenmiştir. Kitap, önsöz, giriş, 9 farklı hikaye, sözlük, sonsöz ve kaynaklar olmak üzere 14 bölüm olarak hazırlanmıştır.

ERDEMLER KAMPI: Ortaokul kategorisinde ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan Kitabımız ‘’Erdemler Kampı’’ adını taşımaktadır. Yolculuk temasıyla ‘’Güzel Ahlak’’ konusu çerçevesinde hazırlanmıştır. Ortaokul kategorisinde ‘’Erdemler Kampı’’ adlı 132 sayfalık eser hazırlanmıştır. ‘’Erdemler Kampı’’ eseri 11 bölümünden oluşmaktadır. Güven, özgüven, özdenetim, sorumluluk, adalet, sabır, saygı, yardımseverlik gibi konuları içeren bu güzide eser “Güzel Ahlak” konusunu ayet ve hadislerle de pekiştiriyor.

LİSE KATAGORİSİNDE: “İhyâu Ulûmi’d-Dîn’den Kesitlerle GÜZEL AHLÂK: Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen Ufka Yolculuk 7. Bilgi ve Kültür Yarışması’nın “Lise” kategorisi yarışmacılarının sınava tabi tutulacağı kitap. Server Yayınları tarafından sunulan 226 sayfalık kitabı Cemaleddin el-Kâsımî İhyâ’dan özetleyip Prof. Dr. Abdulhakim Koçin, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Kadir Özköse, Prof. Dr. Hür Mahmut Yücer ve Mehmet Akif Özkiraz gözden geçirdi.

Temelinde insan olan problemlerin hallolması ve dini ilimlerin yeniden ihya edilerek çözümlenmesi amacıyla “Hüccetü’l-İslam” (İslam’ın kesin delili) unvanıyla tanınan ve tasavvuf yolunun büyük üstadlarıdan olan İmam Gazali (Rh.a.) (H.448/M.1053 Tûs – H.505/M.1111 Tûs), günümüzde genelde dört cilt halinde sunulan “İhyâu Ulûmi’d-Dîn” eserini ortaya koymuştur.

Genel olarak ahlâk konularından “insanı kurtuluşa götüren haller”i ele alan 4. cildin özetlenip gözden geçirilmiş hali olan bu kitap istifadelerinize sunulmuştur.

YENİ SİSTEM: Türkiye'nin en büyük sivil yarışması olma özelliğini taşıyan ve binlerce gönüllünün organizasyonuyla desteklenen yarışma bu yıl yeni sınav sistemine geçti. İki aşamalı olacak yarışmada 17 Şubat 2019 tarihinde online sınav, 17 Mart 2019 tarihinde ise yazılı sınav gerçekleştirilecek. Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak düzenlenecek yarışmanın Türkçe kategorileri, İlkokul, Ortaokul ve Lise olarak belirlendi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN TAKİP EDEBİLECEK: Yarışmada dereceye girenler, başta Umre olmak üzere çok sayıda ödülleri kazanma hakkı elde edebilecek. Ayrıca Kocaeli'nden yarışmaya katılanları ise il ve ilçe ödülleri bekliyor. Yarışma hakkında güncel duyurular ve detaylı bilgi için yarışmanın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. www.ufkayolculuk.com

İL ÖDÜLLERİ: Proje Ortağı Dernekler yazılı sınavlar sonucunda (İl Yarışma Sınav Merkezi Kurulu), il genelinde İlkokul, Ortaokul, Lise, AR 18- kategorilerinde dereceye girenlere ayrıca il ödülleri verebilecektir. Eğer ildeki proje ortağı dernek, herhangi bir ödül vermeyi vaat etmedi ise, o ilden yarışmaya girenler, sadece merkezi ödüller için yarışacaktır. İl ödülleri sitemiz üzerinden takip edilebilir.

a) Yarışma kapsamındaki tüm seyahat ödüllerinde oluşabilecek ek vergiler ödül kazanan yarışmacılara aittir.

b) Türkçe dilinde 1. Kademe online sınav sonucunda 50 ve üzeri puan alanlar Türkçe dilinde 2. Kademe yazılı sınava girmeye hak kazanacaklardır. Online sınav sonucunda Merkezi ve İl Ödülü verilmeyecek olup ödüller yazılı sınav sonucunda dereceye giren yarışmacılara verilecektir.

YARIŞMA SORULARI NASIL OLUYOR: Yarışma Türkçe dilinde Ufka Yolculuk için özel olarak hazırlanan 'Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Peygamberimizden Dini Hikâyeler' (A kategorisi için) ve Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN'ın 'Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur'an ve Sünnet' (B ve C-D-E-F kategorileri için) adlı eserlerden yapılacaktır. Arapça ve İngilizce dilinde ise yine yarışma için özel hazırlanan 'Riyâzu's Sâlihîn'den Seçmeler' adlı eserden yapılacaktır.

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Peygamberimizden Dini Hikâyeler; Mürşide Uysal tarafından kaleme alınan bu eser sevgili Peygamberimizin hadislerinden seçilen, bizzat Peygamberimizin anlattığı hikâyelerden oluşan, Peygamberimizin döneminde ve onunla ilgili olaylardan meydana gelmektedir.

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Hadislerle Kur'an Sünnet; Bu eser Prof. Dr. M. Es'ad Coşan'ın yaptığı Kur'an âyetleri tefsiri ve özellikle de Hadis şerhleri içinden seçilmiş olup Kur'an ve Hadis bütünlüğünü, ayrılmazlığını işleyen, 'kul' ve 'ümmet' olma yolunda Sünnet'in değerini, kıymetini önümüze seren konuşmalarının yazı diline aktarılarak yeni bir sistematik içerisinde sunulmasından oluşmaktadır.

YARIŞMA KATEGORİLERİ NELER: En geniş katılımlı sivil yarışma olduğu belirtilen Ufka Yolculuk 6'ncı Bilgi ve Kültür Yarışması; Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı yanında resmi ve özel yüzlerce kurum, kuruluş, kulüp, vakıf ve derneklerin ortaklığında on binlerce gönüllü ile gerçekleştirilecek. Engelliler ve mahkumların katılabildiği yarışma on bir farklı kategoride yapılırken; A, B, C, D, E, F ve I kategorileri Türkçe dilinde, G, H ve K kategorileri Arapça dilinde, J kategorisi ise İngilizce dilinde olacak.