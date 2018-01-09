Ufak Tefek Cinayetler 11. Bölüm - Ön İzleme

Ufak Tefek Cinayetler 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde neler olacak? Ufak Tefek Cinayetler 9 Ocak 2018 Salı akşamı Star'da...

Star TV ekranlarında Salı günleri yayınlanan ve başrollerinde Gökçe Bahadır, Tülin Özen, Aslıhan Gürbüz ve Bade İşçil’in oynadıkları Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 11. bölüm tanıtımı yayınlandı.

10. bölümün finalinde şirketteki yolsuzluklar nedeniyle tutuklanan Serhan hapse girince Merve yıkılıyor. Bütün ihtişamlı hayatı sönen Merve’nin kapısına Sarmaşık’taki kadınlar dayanıyor ve evin camlarını kırıp taşlıyorlar. Bütün paralarını Serhan’ın şirketine yatıran bir başka kişi de Taylan. O da büyük şok yaşıyor.

Serhan’ı bu zor gününde yalnız bırakmayan tek bir isim var o da Oya. Ufak Tefek Cinayetler 9 Ocak 2018 Salı akşamı Star'da...

İşte Ufak Tefek Cinayetler 11. bölüm tanıtımı…