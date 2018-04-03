Üç liderin görüşmesine Tel Rıfat damgası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi buluşturacak Suriye Zirvesi, Ankara’da yarın gerçekleştirilecek. Astana mutabakatının garantörü olan üç ülkenin liderlerini buluşturacak zirvede ana gündem maddesi Astana’da alınan kararların bugüne kadarki uygulamalarını değerlendirmek olacak. Zirvede İdlib’de oluşturulan gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişi, Fetih el Şam ve DEAŞ ile mücadele masaya yatırılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı üzerinde durulacak.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre zirve, Zeytin Dalı Harekâtı’nın yeni bir aşaması olarak, Tel Rıfat’a düzenlenmesi planlanan operasyona da yön verecek. PYD/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinde halen Rus Ordusu ile Esad’a bağlı güçler de bulunuyor. TSK ile ÖSO’nun Afrin’de gerçekleştirdiği operasyondan rahatsızlık duyduğunu gizlemeyen İran, Tel Rıfat operasyonuna da sıcak bakmıyor.

Tel Rıfat’ın güneyindeki Halep kırsalında İranlı Şii milisler, Esad güçleriyle birlikte yer alıyor. İranlı milisler, TSK ile ÖSO’nun güneye doğru ilerleyişini engellemek için zaman zaman PYD/YPG’ye de destek verdi. TSK, bu girişime hava operasyonlarıyla karşılık vererek Tel Rıfat’ta kontrolü sağlama kararlılığını vurguladı.

Afrin’de kontrolün sağlanmasının hemen ardından, ÖSO birlikleri Tel Rıfat sınırlarına dayandı ancak merkezi ele geçirmeye yönelik harekâta başlamadı. Zeytin Dalı Harekâtı’nın Tel Rıfat’a doğru genişlemesinin Ankara’daki üçlü zirve sonrasında başlaması bekleniyor. Tel Rıfat kontrol altına alınmadan, Zeytin Dalı Harekâtı’nın askeri ve politik hedefleri bakımından eksik kalacağı değerlendiriliyor.

30 KİLOMETRELİK GÜVENLİ BÖLGE

Münbiç konusunda öncelikli olarak ABD ile diplomatik çözüm aranıyor. Tel Rıfat ve Münbiç PYD/YPG’den arındırıldığında, Fırat Nehri’nin batısında 30 kilometre derinliğe kadar güvenli bölge oluşturma hedefi tamamlanmış olacak. Sonrasında sıra Fırat’ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına gelecek.

Türkiye’nin Tel Rıfat’ta kontrolü sağlama hedefine karşı, Putin ve Ruhani’den de “karşı teklifler” gelebileceği belirtiliyor. Diplomatik çevrelerde, Türkiye’ye, “TSK, Tel Rıfat’ı Rus Ordusu veya Esad güçleriyle birlikte kontrol etsin” ya da “Tel Rıfat bölgelere ayrılarak kontrol altına alınsın” teklifinin sunulabileceği konuşuluyor.