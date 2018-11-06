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Twitter seçim öncesi 10 bin hesabı sildiğini duyurdu!

Twitter seçim öncesi 10 bin hesabı sildiğini duyurdu!

Twitter'dan resmi olarak yapılan açıklamaya göre, ABD vatandaşlarını bugün yapılacak ara seçimlerde oy kullanmaması şeklinde yönlendiren 10 bin bot hesabını sildiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 14:48 - Güncelleme: 06-11-2018 14:48

Twitter, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD vatandaşlarını bugün yapılacak ara seçimlerde oy kullanmamaları için ikna etmeye çalışan binlerce otomatik hesabı sildiğini söyledi. Bu hesapların çoğunun Demokrat rolü yaptığı belirtildi.

Bu eylemler bizim politikamıza aykırı
Bir Twitter sözcüsü “Bir dizi hesabı otomatik bir şekilde yanlış bir bilgi yaymaya çalıştıkları için sildik. Böyle bir eylem bizim politikamıza aykırı. Bu eylemi hızlı bir şekilde kaynağında durdurduk.” şeklinde konuştu.

Hızlı erişim yolları kuruldu
Twitter, Demokratik Kongre Kampanya Komitesinin kendilerini konu hakkında bilgilendirdiğini söyledi. Sözcü “Bu yılki seçimler için açık iletişim hatlarının yanı sıra; seçim görevlileri, DHS ve her iki büyük partiden kampanya organizasyonları için hızlı erişim yolları kurduk.” dedi.

Hesaplar ABD’den yönetiliyordu
Şirket silinen otomatik hesapların ABD’den yönetildiğini belirtti. Hesapların nasıl göründüğü ya da insanları oy kullanmaktan vazgeçirmek için neler yaptığı açıklanmadı. Hesapların Eylül ve Ekim ayları içerisinde silindiği belirtildi.

Twitter'ı tebrik ediyoruz
Demokratik Ulusal Komite Teknoloji Müdürü Raffi Krikorian “Seçmenlerin seçim gününde seslerini nasıl duyuracakları konusunda doğru bilgiyi zamanında alması için bu adımı atan Twitter’ı tebrik ediyoruz.” şeklinde konuştu. Demokratik Kongre Kampanya Komitesi herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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