Twitter Acun Ilıcalı'yı konuşuyor Ceylan Özgül'ün twiti

Twıtterda bu sabah sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri TV8'in patronu Acun Ilıcalı oldu. Çarşamba günü İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın grubunun eski üyelerinden Ceylan Özgül, Acun Ilıcalı'nın da eski bir "mürid" olduğunu iddia etti.

Ceylan Özgül, Twitter hesabından yayımladığı bir mesajda "TV8 de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürid olarak anlattıklarımı teyit edecektir" dedi. Ceylan Özgül, daha sonra bu tweetini sildi.

ACUN ILICALI SALLAMADI BUNU ATTI: Sıfırdan gelip medya patronu olan Acun Ilıcalı, Ceylan Özgül'ün twitine yanıt verme gereği bile duymadı. Acun Ilıcalı onun yerine yaptığı başarılı iş anlaşmasını şu sözlerle duyurdu:

-Meksika’da yaptığımız görüşmeler sonucunda, ülkenin en büyük medya grubu Salinas’la anlaşma yapmanın gururu içindeyiz. 3 yıl boyunca Azteca 1 kanalının tüm içeriğini Acun Medya üretecek. Bize güvenen ve kanalını emanet eden sayın Ricardo Salinas’a ve tüm Azteca medya grubuna teşekkür ediyorum. Azteca 1 kanalıyla yeni başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışacağız.

Ceylan Özgül Adnan Oktar örgütünden kaçtıktan sonra ifşaları başlamıştı. Önceki gün Anadolu Ajansına konuşan Ceylan Özgül, Adnan Oktar ile müritlerinin küçük yaşta kızlara tecavüz ettiklerini iddia etmişti. Dün ise Ceylan Özgül, 'Adnan Oktar ile cinsel birlikteliğiniz oldu mu' sorusuna verdiği yanıtla gün boyu konuşuldu.

'Adnan Oktar'la seviştin mi?' sorusuna Ceylan Özgül'den olay cevap!

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