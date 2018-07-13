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Twitter Acun Ilıcalı'yı konuşuyor Ceylan Özgül'ün twiti

Twitter Acun Ilıcalı'yı konuşuyor Ceylan Özgül'ün twiti

Ceylan Özgül twitterda attığı Adnan Oktar ve Acun Ilıcalı twiti ile gündem oldu. Ceylan Özgül'ün daha sonradan sildiği twiti takmayan Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı başarılı anlaşmayı duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 11:45 - Güncelleme: 13-07-2018 11:45

Twıtterda bu sabah sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri TV8'in patronu Acun Ilıcalı oldu. Çarşamba günü İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın grubunun eski üyelerinden Ceylan Özgül, Acun Ilıcalı'nın da eski bir "mürid" olduğunu iddia etti.

Ceylan Özgül, Twitter hesabından yayımladığı bir mesajda "TV8 de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürid olarak anlattıklarımı teyit edecektir" dedi. Ceylan Özgül, daha sonra bu tweetini sildi.

ACUN ILICALI SALLAMADI BUNU ATTI: Sıfırdan gelip medya patronu olan Acun Ilıcalı, Ceylan Özgül'ün twitine yanıt verme gereği bile duymadı. Acun Ilıcalı onun yerine yaptığı başarılı iş anlaşmasını şu sözlerle duyurdu:
-Meksika’da yaptığımız görüşmeler sonucunda, ülkenin en büyük medya grubu Salinas’la anlaşma yapmanın gururu içindeyiz. 3 yıl boyunca Azteca 1 kanalının tüm içeriğini Acun Medya üretecek. Bize güvenen ve kanalını emanet eden sayın Ricardo Salinas’a ve tüm Azteca medya grubuna teşekkür ediyorum. Azteca 1 kanalıyla yeni başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışacağız.

Ceylan Özgül Adnan Oktar örgütünden kaçtıktan sonra ifşaları başlamıştı. Önceki gün Anadolu Ajansına konuşan Ceylan Özgül, Adnan Oktar ile müritlerinin küçük yaşta kızlara tecavüz ettiklerini iddia etmişti. Dün ise Ceylan Özgül, 'Adnan Oktar ile cinsel birlikteliğiniz oldu mu' sorusuna verdiği yanıtla gün boyu konuşuldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ACUN'UN SIRKETLERINE DE KAYYUM ATANMALI KAYNAGI SORULMALI 13 Temmuz 2018 11:59 hic kimse böyle sifirdan zengin olamaz. oldum diyen yalan söylüyor, kesinlikle sirtini birilerine, bir örgüte dayiyor. demek ki acun'un arkasinda da israil var ve israile bagli masonik örgütler var. yoksa acun'un egitimi felan ne ki, acun gibi bir adam birden bire günes gibi parlayip medya sektöründe bircok isadami iflas ederken bu paraya para demiyor. zaten acun'un kanalina reklam veren sirketlere bakin hepsi de herhangi bir sekilde yahudi sirketi veya yahudiligin reklamini yapan sirketler.

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Acun Ilıcalı
ACUN ILICALI KİMDİR?

Ali Acun Ilıcalı (d. 29 Mayıs 1969: Edirne, Türkiye); Türk sunucu, yapımcı ve girişimci. Acun Medya'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyesidir. Kadıköy Anadolu Lisesi mezunudur.

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