Tuzla'da kokuya neden olan kimyasalı döken 4 kamyon yakalandı

TUZLA İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kokunun kaynağını açıklamıştı. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı.'' denildi. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor" denildi. Tuzla'daki son dakika gelişmesinde kokuya neden olan kimyasalı döken 4 kamyon yakalandı.

İstanbul Tuzla'da dün bazı mahalleleri etkileyen ve çok sayıda kişinin hastanelere başvurmasına yol açan kimyasal kokuya ilişkin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: Başsavcılığın soruşturmayı, Türk Ceza Kanunu'nun 181. ve 86. maddelerindeki, "çevrenin kasten kirletilmesi" ve "kasten yaralama" suçlarından başlattığı öğrenildi.

Öte yandan, Şifa Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde özel bir vidanjör tarafından kanalizasyon sistemine bırakılan kimyasal atıktan kaynaklandığı üzerinde durulan kimyasal kokuya ilişkin, polis ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldığı belirtildi.

35 KİŞİ HASTANEDE

Bu arada, kokudan etkilenen ve hastanelere başvuran 97 kişiden 62'sinin bu sabah taburcu edildiği, 35 kişinin ise tedbir amacıyla hastanelerde tutulduğu kaydedildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, hastanede tutulan bazı kişilerin bilgisine başvurulduğu ve olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

KOKUNUN SEBEBİ KİMYASAL

Tuzla'da dün akşam saatlerinde bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, incelemeler sonucu söz konusu kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı duyurulmuştu.

TESPİT EDİLEN MADDELER

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, "Dün Tuzla'daki bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu maddelerin metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ile Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi'' denildi.

KİMYASALI DÖKEN KAMYONLAR YAKALANDI

Bu arada kokuya neden olan kimyasalı döken 4 kamyon yakalandı.

Vidanjörler, örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Olay yeri inceleme ekipleri vidanjörlerden tek tek numune alıp laboratuvara gönderildi.

Tuzla'da paniğe yol açmıştı! Esrarengiz koku bakın ne çıktı! HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN