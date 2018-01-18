TÜSİAD'tan flaş karar adını değiştirdi

Fuat 18 Ocak 2018 12:15 Bravo çok büyük bir problemi çözdünüz.İşsizliği azaltma ,işçi ücretlerini makul seviyelere getirmek gibi önemsiz konuları atlayarak toplumun böyle kanayan önemli bir yarasına merhem olduğunuz için ne kadar teşekkür etsek azdır.