TÜSİAD'tan flaş karar adını değiştirdi

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneğ TÜSİAD adında değişikliğe gitti. 48. Olağan Genel Kurulu'nda TÜSİAD adını değiştirdiğini açıkladı. Kuruluşun yeni adı Türk sanayici ve İş İnsanları Derneği oldu. Ancak TÜSİAD kısaltması korunacak. Değişimin sebebi olarak ise cinsiyet eşitliği gösterildi.
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