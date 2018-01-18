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TÜSİAD'tan flaş karar adını değiştirdi

TÜSİAD'tan flaş karar adını değiştirdi

Türkiye Sanayici ve İş Admları Derneği adını değiştirdi. Derneğin adındaki İş Adamları ifadesi yerine İş İnsanları Kelimesi getirildi.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 11:39 - Güncelleme: 18-01-2018 11:39

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneğ TÜSİAD adında değişikliğe gitti. 48. Olağan Genel Kurulu'nda TÜSİAD adını değiştirdiğini açıkladı. Kuruluşun yeni adı Türk sanayici ve İş İnsanları Derneği oldu. Ancak TÜSİAD kısaltması korunacak. Değişimin sebebi olarak ise cinsiyet eşitliği gösterildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Fuat 18 Ocak 2018 12:15 Bravo çok büyük bir problemi çözdünüz.İşsizliği azaltma ,işçi ücretlerini makul seviyelere getirmek gibi önemsiz konuları atlayarak toplumun böyle kanayan önemli bir yarasına merhem olduğunuz için ne kadar teşekkür etsek azdır.

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