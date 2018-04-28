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TÜSİAD Erdoğan'ın teklifine ne dedi?

TÜSİAD Erdoğan'ın teklifine ne dedi?

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, yeni sistemde iş dünyasından bir temsilcinin hükümette yer alması fikrine olumlu yaklaştığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 14:51 - Güncelleme: 28-04-2018 14:51

Türkiye'nin önceliğini ekonomiye vermesi gerektiğini vurgulayan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, CNN TÜRK canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. TÜSİAD Başkanı, OHAL'in pratikte piyasaya ve iş dünyasına etkisi olmadığını ancak yurt dışında ve yabancı yatırımcı üzerinde olumsuz algı yarattığını belirtti.

OHAL'in kalkması halinde yatırımların artacağı kanaatini dile getiren Erol Bilecik, seçim sonrası için de siyasilerden bazı isteklerde bulundu. Öncelikle seçim döneminde siyasetin kutuplaşmadan uzak ve sakin bir dille yapılması gerektiğini vurgulayan TÜSİAD Başkanı, seçim sonrası yeniden yüz yüze bakılacağının altını çizdi. Kazanan kim olursa olsun yargı, eğitim ve vergiler konusunda reform yapılması gerektiğini de belirten Bilecik, yeni sistemde iş dünyasından bir temsilcinin hükümette yer alması fikrine de olumlu yaklaştığını söyledi. (CnnTürk)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • YAV HE HE... 28 Nisan 2018 15:46 Maliye Bakanlığını size vereceeeeğmiş...İstediğiniz gibi çerez parasına önceden kesilen cezaları bağlar istediğiniz gibi (devreden kdv gibi devletin alacağı olan) vergileri hanenize alacak yazarsınız gayri..

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