Türkiye'nin 3. nükleer santrali Trakya'da yapılıyor! Bakanı Dönmez açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulununan Fatih Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili olarak, "Tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz" dedi. Fatih Dönmez, Nükleer santralde, Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Trakya'da olacağını kaydetti. Dönmez, "Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız" dedi.

Fatih Dönmez, Nükleer santralde ise Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Trakya'da olacağını kayderken "Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız" dedi.

MEŞRU BİR TİCARET YAPIYORUZ: Fatih Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili olarak, "tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz" dedi. Dönmez, Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmasıyla ilgili, "Gemimiz ilk sondajı birkaç ay içinde yapacak"diye konuştu.

TRAKYA'DAKİ SANTRAL ÇİN'LE BİRLİKTE YAPILACAK: Fatih Dönmez, Nükleer santralde, Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Trakya'da olacağını kaydetti. Dönmez, "Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız" dedİ?. Dönmez, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin tamamlanması konusunda bir gecikme öngörülmediğini belirterek, Enerji Verimliliği ve tasaruffuyla ilgili bazı tasarruflarla yüzde 40 az ödenebileğini söyledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜNEŞ ÜRETİM SANTRALİ İNŞAA EDECEĞİZ: Dönmez, "Konya Karapınar'da dünyanın en büyük güneş üretim santralini inşaa edeceğiz. Sadece santral değil, kullanılacak ekipmanlar da Türkiye'de üretilecek. Fabrika yaptırımlarımız da var. Biz bir taraftan yerli kaynaklara yöneliyoruz, hem de yerli teknolojinin üretilmesini amaçlıyoruz. Türkiye'de büyük bir pazar var. Deniz üzerinde rüzgar santralleri kuracağız."