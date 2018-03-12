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Türkiye'den yeni operasyon hazırlığı

Türkiye'den yeni operasyon hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Bakanlar Kurulu toplantısı 4 saat sürerken toplantı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 21:01 - Güncelleme: 12-03-2018 21:01

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, "PKK saldırılarıyla ilgili Almanya'ya nota verildi. Münbiç konusunda ABD ile devam eden görüşmelerde belli noktaya gelindi." dedi. Bozdağ ABD'nin İncirlik'ten çekileceği yönündeki söylemlere de cevap verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonu ile ilgili,"Irak hükümeti ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir. Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

'JETLERİMİZİ GÖRDÜKLERİNDE GELDİĞİMİZİ ANLAYACAKLAR'

Bozdağ, "Bir harekat olursa, ne zaman olacak? O harekat başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar." şeklinde konuştu.

ALMANYA’YA NOTA VERİLDİ

 Almanya’da maalesef son zamanlarda artarak Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde bizzat şahıslarına dönük çok ciddi saldırılar söz konusudur. Biz bu saldırılardan büyük bir endişe duyuyoruz. Büyük bir riskle karşı karşıyayız. Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya’nın Ankara Büyükelçisini Dışişlerine çağırdı. Kendisine bu saldırılar konusunda gerekli uyarılar yapıldı. Elden de Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne bir nota verilmiştir. Türkiye olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir.

İRAN'DA DÜŞEN TÜRK JETİ

Başaran Holding'e ait özel jet İran sınırları içinde malesef düştü. Uçakta bulunan yolcular ve mürettebat malesef hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldı. Onlarla ilgili işlemler devam ediyor.

Elimizdeki verilere göre kazanın nedeni şuanda belli değil. Bunların net sonucu kara kutunun incelemesinden sonra diğer verilerin incelemensinden sonra ortaya çıkacaktır.

AFRİN HAREKATI

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 bin 381 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 212 bölgenin de kontrol altına alındığını açıkladı.

ABD İNCİRLİK'TEN ÇEKİLİYOR MU?

ABD'nin İncirlik'ten çekilmesine dair haberler medyada yer aldı.Bu bilgiler ABD tarafından da yalanlandı. Böyle bir karar yok.

ABD İLE MÜNBİÇ GÖRÜŞMELERİ

Müzakere sonunda belli bir noktaya gelindi. Anlaşma sağlanamazsa Türkiye teröristleri temizlemeye kararlı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • beyler beyi 12 Mart 2018 21:46 abd pkk ve pyd deaş la ortaklığı bittiği an incirliktende gider.

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KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

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